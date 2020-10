LE POLEMICHE

NEW YORK Il formato era classico: sei segmenti di 15 minuti ciascuno, con due minuti per ogni risposta e due minuti per ribattere alla risposta del rivale. Il dibattito che si è tenuto martedì sera fra il presidente Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden seguiva una formula sperimentata nei decenni. Ma il fallimento è stato così totale che la Commissione sui Dibattiti Presidenziali ha deciso che i prossimi due dibattiti, che si dovranno tenere il 15 e il 22 ottobre, dovranno essere modificati. Per ora la Commissione, che è formata da membri di entrambi i partiti, non è entrata nei particolari, ma ha ammesso che vede la necessità di «una migliore strutturazione», che garantisca «una discussione più ordinata».

I SUGGERIMENTI

Mille suggerimenti sono venuti dopo il caos di martedì. C'è anche chi propone di spegnere il microfono del candidato che stia violando le regole. Nel partito democratico ci sono state voci che hanno chiesto a Biden di non partecipare ad altri incontri con il presidente, come protesta per il comportamento aggressivo che questi ha manifestato martedì sera. Ma Biden ha dato conferma che intende partecipare a tutti e due i dibattiti che restano. E anche Trump ha ribadito la sua adesione. Il formato dei dibattiti viene stabilito dopo lunghi negoziati fra le due campagne. E lo stesso moderatore, il giornalista della Fox Chris Wallace, lo ha ricordato al presidente, dopo l'ennesima interruzione.

