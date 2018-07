Le poche parole sussurrate ai medici: «È stata mia figlia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZACONEGLIANO «È stata mia figlia». Sono queste le parole sussurrate da Lina Antiga ai soccorritori dalla camera da letto dove giace a terra colpita dai fendenti all'addome. In cucina, senza vita, c'è la figlia Franca. A dare l'allarme la collega della donna che non vedendola arrivare al lavoro in studio, dove era sempre puntualissima, è corsa al civico 49 di via Vital salendo le ripide scale fino al terzo piano del condominio e bussando ripetutamente senza ricevere alcuna risposta. Ad aprire è stata la coinquilina dello...