LA SCOPERTA

Le hanno trovate nel 2005 durante una campagna di scavi archeologici in Alaska: una decina di perline di vetro celesti, assieme ad alcuni residui di rame, che con ogni probabilità componevano degli orecchini. Rimaneva il problema di datarle, ma le perline erano state ritrovate all'interno di resti vegetali e la loro età è misurabile attraverso il carbonio 14. I risultati degli studi sono stati pubblicati nel numero di gennaio della rivista scientifica American Antiquity, edita dalla Società per l'archeologia americana, e l'esito è clamoroso: le perline di vetro sono veneziane sono arrivate tra il 1440 e il 1480, ovvero qualche decennio prima che Cristoforo Colombo scoprisse l'America, nel 1492.

«Ci siamo rimasti di sasso», ha rivelato in un'intervista Mike Kunz, uno degli archeologi dell'università dell'Alaska che aveva condotto lo scavo, «senza dubbio questa è la più antica testimonianza di oggetti giunti via terra dall'Europa nel Nuovo Mondo». La scoperta è avvenuta in un luogo chiamato Punyik Point che un tempo si trovava sulle vie commerciali dell'Alaska e costituiva una delle stazioni per la caccia al caribù, in primavera e in autunno.

Quindi le perline non sono arrivate attraverso l'Atlantico, ma dall'Asia, attraversando lo stretto di Bering, una via di norma utilizzata per passare dalla Siberia al Nord America, ma che in ogni caso comporta una traversata di 52 miglia (quasi 94 chilometri) di oceano Artico. Un viaggio, probabilmente, intrapreso dalla laguna al Medio Oriente, quindi con le carovaniere lungo la via della Seta, verso la Cina e poi su nell'attuale Russia.

LA STORIA

La notizia di per sé è clamorosa, ma non sorprende più di tanto chi conosce il mondo delle perle di vetro di Murano: uno degli oggetti più globalizzati della storia. Le perle muranesi, prima quelle chiamate paternostri (servivano per comporre i rosari) e da metà Ottocento quelle di conteria, hanno viaggiato in tutto il mondo. Per esempio, tutti i bambini statunitensi studiano a scuola che quando, nel 1626, l'olandese Peter Minuit ha comprato dai nativi l'isola alle foci dell'Hudson che poi sarebbe diventata Manhattan, l'ha scambiata con una serie di oggetti tra i quali comparivano anche perline colorate di vetro. Cristoforo Colombo annota nei suoi diari di averne portate con sé nella sua traversata atlantica. Gli sfortunati africani destinati ad alimentare la tratta degli schiavi venivano pagati dai mercanti europei con perline di vetro.

«L'interesse degli indiani d'America, come dei loro omonimi della penisola indocinese, e degli africani per questi oggetti, incrementa nei secoli successivi una produzione che si espande in epoca coloniale in proporzione all'estensione delle terre raggiunte e colonizzate. Una grande quantità di perle di ogni tipo e fattura raggiunge nell'Ottocento da Venezia i paesi extraeuropei, spesso attraverso il tramite di compagnie francesi, olandesi, inglesi», scriveva Nadia Maria Filippini in un saggio sulle perle di Murano. Da un documento della Camera di Commercio risulta che nel 1874 il primo mercato di esportazione era l'India, seguita dall'Inghilterra e dall'Africa orientale. «In questo periodo e fino a tutto il primo Novecento sono soprattutto le conterie, le piccole perle di vetro ottenute dal taglio della canna forata ad avere grande fortuna e a costituire la parte più consistente delle perle esportate», conclude Filippini.

PATERNOSTRI E CONTERIE

La produzione di perle colorate era cominciata nel XIII secolo: si trattava dei citati paternostri. Nel XV secolo la vetraia Marietta Barovier (figlia di Angelo, colui che ha realizzato la coppa conservata al Museo vetrario) inventa le perline a più colori, le rosette, che poi si evolvono nelle murrine. A metà Ottocento, grazie a procedimenti industriali, si cominciano a fabbricare le perline di conteria, in quantità enormi. Non si può dire quante se ne siano prodotte, basti pensare che dalla Società veneziana delle conterie partiva ogni settimana un carro ferroviario, fatto arrivare su una zattera, carico solo di perline di conteria. La Svc era un consorzio di diciassette produttori, ma a Murano c'erano altre ditte che producevano per conto loro. Purtroppo l'archivio della Svc, chiusa nel 1993, è andato perduto: un vero e proprio delitto. Ancora oggi basta fare un rapido giro in internet cercando gioielli etnici per vedere gli effetti di questa clamorosa globalizzazione: gioielli dei Sioux negli Stati Uniti, dei Masai in Africa orientale, degli Zulù in Sudafrica, sono prodotti con perline di conteria.

Marisa Convento, impiraressa, una delle poche che pratica ancora le tecniche tradizionali, spiega che reimporta a Venezia dagli Stati Uniti perle di conteria finite lì verso negli ultimi decenni del Novecento. Nello stato di Washington c'è un grossista che aveva comprato grossi quantitativi di perline per rifornire il mercato dei nativi che ne chiedono per restaurare vecchi gioielli e per fabbricarne di nuovi.

TRADIZIONE

Alessandro Moretti, titolare della Costantini Glass Beads, rappresenta la quarta generazione di fabbricanti di perle di vetro di Murano, oggi fa solo perle veneziane a lume, ma la sua società è stata l'ultima a smettere di produrre perline di conteria nel 2001, tanto che ne ha in magazzino ancora la bellezza di 900 quintali. A Murano si ottenevano colori che poi più nessuno è stato in grado di riprodurre. «Soltanto di viola trasparente, ametista, c'erano 40-50 tonalità, oggi al massimo 5-6», spiega Moretti. «Gli smalti, ovvero il bianco pastello, latte, non si possono più realizzare», aggiunge.

Questo è il motivo per cui le perline di conteria muranesi, anche se non si producono più, sono ancora tanto richieste e apprezzate. A Murano si è smesso, ma altrove si continua a fabbricarle. Moretti compie una panoramica sulle perline di conteria attuali che comunque vengono prodotte con sistemi completamente meccanizzati e non parzialmente manuali, come accadeva a Murano. «Se ne fabbricano in India e in Cina, ma di qualità molto bassa e irregolari. Quelle giapponesi, invece, sono perfette, di altissima qualità e molto care. Infine in Repubblica ceca hanno una produzione meccanizzata, di buona qualità e con un costo di concorrenza leale». È possibile che a Murano ci sia ancora qualche deposito di conterie in società dismesse, in ogni caso l'oggetto più globalizzato nella storia del mondo è ancora ai nostri giorni ricercato e apprezzato.

Alessandro Marzo Magno

