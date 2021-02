IL CASO

VENEZIA Chi ha lasciato in Alaska le perle di vetro veneziane? Forse i Norreni, che erano arrivati primi ma forse, qualche secolo dopo ma sempre prima di Colombo, i venezianissimi Nicolò e Antonio Zen, fratelli di Carlo, l'eroe di Chioggia. Ser Nicolò nel 1383 arma una nave, alza le vela e parte per le Fiandre: scende per il Golfo di Venezia, passa le Colonne d'Ercole e risale l'Oceano. Al largo dell'Inghilterra lo coglie la solita, terribile tempesta, costante di quei gelidi mari. Capitano ed equipaggio possono solo tentare di governare con mezzi di fortuna, finché gli inimicissimi venti (come li descriverà Pietro Querini in una situazione identica) portano la nave ad un'isola.

IL NOBILE

Appena toccano terra vengono assaliti da un gruppo di isolani irsuti e bellicosi, le cose si mettono male ma improvvisamente arriva un uomo dall'aspetto nobile che fortunatamente parla latino. É la salvezza per Nicolò Zen e il suo equipaggio, il Principe conosce benissimo di fama Venezia e i Veneziani e li accoglie con grandi onori. É Henry Sinclair, Signore delle Orkney , cavaliere del Tempio, barone di Roslin, vassallo del re di Norvegia, uomo di grande cultura ed altrettanto grandi ambizioni, tant'è che non rispedisce Nicolò a Venezia ma fa di tutto per tenerselo ben stretto. Gli mette a disposizione denaro, terre e navi; in cambio chiede che Zen diventi il suo consulente navale e strategico. Sinclair stava cercando di annettersi le Fær Øer, difese da insidiose secche e scogli, avere a disposizione un esperto comandante veneziano era una carta vincente.

LA COLLABORAZIONE

Ser Nicolò accetta, scrive al fratello Antonio che lo raggiunge nel 1384 e si dà un gran da fare per insegnare agli Orcadiani quanto può della grande conoscenza veneziana. Costruisce navi, disegna e realizza fortificazioni e si dedica alla sua grande passione: l'esplorazione. La collaborazione dei due fratelli è subito fruttuosa per Lord Sinclair: conquistano le Shetland per il re norvegese e esplorano i mari del Nord. Nicolò è l'Ammiraglio, ha una flotta tutta sua ed uno sponsor entusiasta. Da buon Veneziano mantiene un filo diretto con la sua Patria, inviando carte nautiche e preziose informazioni sulle proprie scoperte. Nel luglio 1387 giunge sulla costa meridionale islandese presso il Capo Portland e ci trova un piccolo monastero dedicato a San Tommaso, riscaldato con le calde sorgenti sulfuree. Dalle sue lettere pare che da lì riesca a compiere addirittura il grande balzo dall'Islanda alla Groenlandia ma di lì a poco stanco, la sua salute non più buona, sente la nostalgia di Venezia e rientra, lasciando ad Antonio onori ed oneri.

L'illuminato Lord ha udito fantastiche storie di terre verdi verso ponente, dove oltre a selvaggi e a strani animali, c'è un popolo che ha libri in latino e fabbrica la birra. Non ci pensa due volte e decide di verificare di persona. Incarica Antonio Zen di armare dodici navi per raggiungere la Nuova Terra Santa. Nel 1398 la flotta del Signore delle Orkney con Antonio Zen al comando si lancia nell'Oceano. Dopo molti giorni di navigazione e l'ennesimo fortunale toccano terra in Nova Scotia ma non possono sbarcare per l'ostilità degli abitanti e si limitano a costeggiarla, dall'attuale White Bay doppiando il Capo Saint- John fino al Capo Farvel, la punta meridionale della Groenlandia, ribattezzata Promontorio della Trinità. Era il 2 giugno 1398. Sinclair comanda a Antonio Zen di rientrare con gran parte della flotta mentre egli resta per esplorare, colonizzare e disegnare una carta della Groenlandia che nella parte meridionale rivela una precisione che rimarrà ineguagliata per un paio di secoli. Nel 1402 Henry Sinclair morirà in battaglia poco dopo il ritorno nelle sue isole. Antonio Zen non rivedrà più Venezia: seguirà il suo Lord nella tomba tre anni dopo.

A rendere noti i viaggi di Nicolò e Antonio Zen fu nel Cinquecento un altro Nicolò, loro discendente. Ancora oggi si discute se la vicenda di Nicolò fosse autentica o totalmente falsa, come sostiene Andrea Da Mosto. La loro carta dei mari del Nord è stata più volte accusata di imprecisione e nel migliore dei casi di eccesso di fantasia. Forse però la vide Giovanni Caboto. Forse fece parte di tutte le notizie e gli indizi che spinsero Colombo alla sua impresa. Sicuramente i documenti di casa Zen sono, nel bene e nel male, testimonianze di esemplari straordinari di una razza altrettanto straordinaria: i Veneziani.

Pieralvise Zorzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA