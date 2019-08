CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PENSIONIROMA Ne usciranno dieci, ne entreranno appena tre. Sarà questo, sul fronte di Quota 100, il bilancio del turnover tra vecchi e nuovi lavoratori. E pensare che a gennaio il vicepremier Luigi Di Maio annunciava: «Parte il ricambio generazionale!». Non meno entusiasta era stato il suo collega Matteo Salvini: «Il diritto alla pensione di un 62enne vale un posto di lavoro e mezzo in più per un giovane». Numeri campati in aria. L'osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro ha stimato che il tasso di sostituzione tra chi entra...