Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PAROLEVENEZIA È l'ultimo sabato di agosto, quando su Telegram appare l'annuncio, comprensivo di sgrammaticature e svarioni: «Il 2 settembre Speranza sarà a Padova al ristorante Strada facendo via chiesanuova alle 18.30 per inaugurare una festa del pd». In realtà l'evento è Pane e Rose, cioè un'iniziativa di Articolo Uno, ma quello che conta è l'appello: «Se volete accoglierlo come merita vi invitiamo a contattare il vostro...