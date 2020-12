IL BOLLETTINO

VENEZIA «Non me l'aspettavo, è stato un bel pensiero, ha dimostrato la vicinanza dell'istituzione regionale alla mia famiglia». La vedova si asciuga le lacrime, ha da poco salutato il marito, un funerale mesto in un paese della Riviera del Brenta. L'uomo era malato da tempo, il Covid non gli ha dato scampo. Una delle oltre seimila vittime del virus in Veneto. E come agli altri parenti dei deceduti, anche a questa vedova è arrivato il messaggio di cordoglio del presidente della Regione: «È stato un pensiero che abbiamo gradito».

L'iniziativa è sempre stata taciuta dal governatore, forse temendo che potesse essere strumentalizzata. Ma tenere nascoste oltre seimila lettere non è facile, anche se si tratta di un messaggio succinto, ciascuno con il nome della persona morta: Vi sono vicino in questo momento di profondo dolore per la perdita dell'amato/a ..., sentite condoglianze. Firmato Luca Zaia, presidente Regione del Veneto.

Da Palazzo Balbi nei prossimi giorni partiranno altre 64 lettere, una per ciascuna delle famiglie che ieri hanno perso un proprio congiunto. Dall'inizio della pandemia le vittime in Veneto sono state 6.076. E ieri altri 2.779 nuovi casi di contagio che hanno portato il totale a 241.902. Nelle aree non critiche degli ospedali adesso sono ricoverati 2.971 pazienti Covid, di cui 68 presi in carico ieri. Sono calati, invece, i ricoveri nelle terapie intensive: adesso sono complessivamente 386 (-9 nelle ultime ventiquattr'ore).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ieri in Fvg sono stati rilevati 170 nuovi contagi su 1500 tamponi (pari all'11,3%), di cui 213 da test rapidi antigenici. I decessi sono stati 14, a cui se ne è aggiunge uno ulteriore avvenuto il 29 novembre e inserito ieri a sistema. I ricoveri nelle terapie intensive sono stati 58 mentre quelli in altri reparti ammontano a 626 unità. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto a 48.868. I decessi complessivamente ammontano a 1.564. (al.va.)

