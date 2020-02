IL PROVVEDIMENTO

MILANO Quarantena, scuola, gestione dei protocolli sanitari, cancellazione della giornata dei musei aperti - con biglietti gratuiti - in programma per domenica prossima. Fino a questo momento le regioni immuni dal coronavirus si sono mosse in ordine sparso, in alcuni casi introducendo limitazioni sproporzionate rispetto ai rischi di contagio. Serve dunque una linea comune e per questo è stata messa a punto una bozza di ordinanza inviata ieri dal governo alle regioni che non hanno focolai interni, ma devono comunque gestire una crisi internazionale.

I punti principali riguardano l'isolamento in casa per chi si sia recato in aree ad alto rischio e i controlli. Le restrizioni però valgono per tutti: cancellato il «libero accesso ai luoghi della cultura» del primo marzo, che apriva le porte a «monumenti, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini dello Stato». Altro capitolo importante riguarda la scuola, con la cancellazione delle gite fino al 15 marzo. Nessuna indicazione invece sulla sospensione delle lezioni, il premier Giuseppe Conte riteneva sufficiente un avviso verbale quando ha spiegato che nelle zone che non sono focolaio del virus «non si giustifica la chiusura delle attività scolastiche». Ma due regioni hanno rotto le righe, prendendo decisioni al di fuori di questa indicazione. Nelle Marche niente scuola fino al 4 marzo: «Sono sempre più urgenti misure di contenimento», afferma il governatore Luca Ceriscioli. Il ministri Azzolina e Boccia impugneranno l'ordinanza. Mentre gli alunni di Palermo e provincia restano a casa da oggi a lunedì, annuncia il governatore siciliano Nello Musumeci, «e non escludiamo di adottare analoghe misure in altre province».

Claudia Guasco

