IL CASOROMA Green pass fotocopiati, prestati, palesemente falsi, scaricati da pubblicità e da siti. I furbetti della pandemia inventano ogni giorno mille stratagemmi per poter violare le regole. In mancanza di un controllo generale del documento di identità, saranno molti quelli che proveranno a entrare nei locali al chiuso senza avere un attestato autentico. Del resto, l'ultima circolare emessa dal Viminale dice chiaramente che non spetta...