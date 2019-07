Le nuove regole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOROMA Tempi strettissimi per le indagini, un ruolo filtro dell'udienza preliminare e obbligo dei pm alla discovery se non procederanno con la chiusura delle indagini o la richiesta di rinvio a giudizio entro i nuovi termini, con un'ipotesi di illecito disciplinare in caso «di dolo o negligenza inescusabile». La legge delega pensata dal ministro Alfonso Bonafede prevede grandi novità anche per le toghe: dal divieto di tornare negli uffici per i magistrati che abbiano scelto la politica, a un mix tra elezioni e sorteggio per i...