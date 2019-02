Le nubi sull'economia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIROMA Sarà anche colpa della guerra dei dazi Usa-Cina e dell'effetto Germania, come sostiene il premier Giuseppe Conte, O più colpa delle «menzogne» dei precedenti governi come dice il vicepremier Luigi Di Maio. Ma ora la recessione tecnica dell'Italia è una certezza. E il 2018 (in crescita dell'1% contro l'1,8% dell'Eurozona) sarà ricordato come il primo anno dal 2012 che lascia un'eredità negativa ai 12 mesi successivi. I numeri dell'Istat e la frenata anche nel quarto trimestre del 2018 (-0,2%), dopo il -0,1% dei tre mesi...