Le nozze Fca-Renault affossate dall'Eliseo Elkann: irragionevole

L'ADDIOPARIGI - «Non c'era nessun motivo di troncare in quel modo»: il giorno dopo la brutale rottura del fidanzamento tra Renault e Fca, i francesi respingono al mittente l'accusa di aver fatto saltare le nozze del secolo dell'automobile. «Macché politica, che interventismo di Stato, fin dall'inizio Fiat-Chrysler ha voluto imporre una logica da prendere o lasciare. Noi avevamo detto chiaramente che non avremmo mai accettato una simile pressione», dicevano ieri a Bercy, dove ha sede il ministero dell'Economia. In realtà la politica - e...