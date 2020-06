LE NOVITÀ

VENEZIA Con quasi un mese di anticipo rispetto ai tempi fissati da Roma, il Veneto riapre tutto l'apribile, dalle discoteche al Casinò di Venezia. Da domani potranno riprendere i cinema, da venerdì 19 giugno le discoteche (ma con balli singoli, ben distanziati, e solo all'aperto) così come i congressi e le sale gioco, da giovedì 25 anche le cosiddette attività sportive con contatto, come il calcetto o la pallavolo in spiaggia. E i turisti che dall'estero vorranno venire a passare qui le vacanze, potranno stare tranquilli: se mai dovessero ammalarsi di coronavirus, saranno presi in carico dalla Regione e anche la quarantena la faranno gratis in uno degli alberghi convenzionati.

Pubblicata ieri pomeriggio sul Bollettino Ufficiale della Regione, la nuova ordinanza del presidente Luca Zaia entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi e cesserà i suoi effetti il 20 luglio. La mascherina sarà ancora obbligatoria nei luoghi chiusi ma anche all'aperto se c'è pericolo di assembramento. Dovremo tenerla per tutta l'estate? «Deciderà il Governo, noi come Regione possiamo semmai dare disposizioni più restrittive, come quando abbiamo chiuso i supermercati la domenica o introdotto i 200 metri per le passeggiate intorno a casa in pieno lockdown - ha detto il governatore Luca Zaia - Spetta al Governo centrale, in base all'evoluzione epidemiologica, confermare i dispositivi di protezione individuale, ridurli o addirittura eliminarli». Ma se i dati - dei ricoveri, dei morti, dei contagi - continueranno a calare, va da sé, ha detto Zaia, che si andrà «nella direzione di allentare tutto».

TRE PARTI

Le novità dell'ordinanza - dal cinema alle sale gioco - sono riassunte nelle schede pubblicate in queste pagine. Il provvedimento è diviso in tre parti. La prima conferma le linee guida per le attività già aperte, come i ristoranti e i parrucchieri. La seconda elenca le date di aperture delle attività che finora sono rimaste chiuse: da lunedì 15 giugno i cinema e gli spettacoli; da venerdì 19 giugno sagre, fiere, congressi, sale gioco e bingo, discoteche, casinò di Venezia; dal 25 giugno (ma la data potrà essere anticipata se si troverà l'intesa con il ministero della Salute) le attività sportive di contatto. Per ogni attività l'ordinanza allega le linee guida da rispettare. I primi commenti sono stati positivi: «È la strada per la liberalizzazione totale», ha detto Franco Polato, presidente provinciale di Silb-Confcommercio, il sindacato dei gestori delle discoteche.

I CORRETTIVI

La terza parte dell'ordinanza introduce delle modifiche per alcune attività già funzionanti. Tra queste ci sono i servizi per l'infanzia da 0 a 17 anni: «La misurazione della temperatura non è più obbligatoria ma solo raccomandata - ha spiegato l'assessore alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin - Inoltre i rapporti tra bambini e operatori (per i più piccoli era stato fissato il rapporto 1 a 5) non sono più fissi, ma consigliati. Infine, la mascherina è obbligatoria solo se non è possibile garantire il distanziamento sociale».

L'aspetto forse più innovativo dell'ordinanza firmata ieri da Zaia riguarda la presa in carico di turisti che dovessero risultare positivi. «Non capiterà - ha detto Zaia - ma nel caso non è che possiamo presentare il conto a chi si contagia e deve fare qui la quarantena». Faranno dunque la quarantena a spese della Regione negli alberghi già individuati settimane fa. Intanto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha annunciato che tra due settimane terrà una conferenza stampa congiunta con i presidenti di Veneto e Friuli sulle televisioni di lingua tedesca con lo scopo di attrarre in Italia turisti provenienti dai Paesi germanici.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA