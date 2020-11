LE NORME

VENEZIA La prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Luciano Sandonà, ha espresso il primo ok ad un provvedimento che dà copertura legislativa alla App di biosorveglianza sanitaria Zero Covid Veneto che dovrà monitorare i soggetti positivi al Covid con sintomi e in isolamento. Il provvedimento è stato approvato con l'astensione del Pd e di Europa Verde. «Si tratta di un provvedimento legislativo ha affermato il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, primo firmatario del progetto di legge - che risponde alle richieste del Garante e serve quindi unicamente per superare un problema di privacy e poter così autorizzare la modalità telematica di biosorveglianza al fine di alleggerire i compiti del personale sanitario in questa fase emergenziale».

Perplessità e richieste di chiarimenti sul funzionamento della App sono state espresse dai rappresentanti di opposizione, che si sono riservati approfondimenti ed emendamenti in aula: «Vogliamo capire se la piattaforma informatica veneta esiste già, chi la gestisce, come funziona, quale utilità e quale impatto avrà sul lavoro dei medici di base e dei pediatri di famiglia», hanno sostenuto Vanessa Camani, vicepresidente della commissione, Giacomo Possamai, capogruppo del Pd, e Francesca Zottis, vicepresidente del Consiglio.

L'opposizione si è astenuta anche sul cosiddetto bonus Covid riservato a professori universitari e specializzandi: «Non accettiamo strumentalizzazioni da parte della maggioranza hanno detto i consiglieri Pd - Siamo a fianco di tutti coloro che combattono da mesi in prima linea contro il virus, siamo convinti però che il provvedimento regionale possa essere migliorato e che gli specializzandi debbano essere pagati in maniera adeguata». «Siamo davvero esterrefatti - hanno commentato Alberto Villanova (Zp) e Giuseppe Pan (Lega) - nel constatare che tutta l'opposizione si è astenuta al momento del voto. Non è un bel messaggio per i professionisti del mondo sanitario che, in questo momento, si aspettano per lo meno il sostegno compatto da parte delle istituzioni». Il voto finale venerdì a mezzogiorno in consiglio a Palazzo Ferro Fini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

