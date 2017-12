LE NORME ROMA Licenziamento più facile nella pubblica amministrazione per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE NORMEROMA Licenziamento più facile nella pubblica amministrazione per chi si renda responsabile di molestie sessuali gravi. Ma anche congedi e possibilità di trasferimento per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Il tema delicato delle molestie entra nel contratto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ormai in dirittura finale. O meglio l'attenzione a questa problematica, già presente nel contratto attualmente in vigore e non rinnovato da molti anni, viene...