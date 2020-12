LE NOMINE

VENEZIA Matteo Salvini ha aspettato Natale per cambiare le carte in tavola e rimodulare i quadri direttivi della Lega, sempre più un partito a sua immagine e somiglianza. Ieri, un po' a sorpresa, ha nominato otto nuovi responsabili regionali. Tutti, ovviamente, distribuiti nelle regioni chiave. In Veneto, al posto di Lorenzo Fontana, arriva Alberto Stefani, 28 anni, padovano di Camposampiero, parlamentare e sindaco di Borgoricco. Volto giovane, dinamico. Politicamente viene definito un salviniano doc, un fedelissimo del segretario. In regione invece è dato come molto vicino all'area dell'ex sindaco di Padova e deputato Massimo Bitonci e del senatore Andrea Ostellari. Una nomina piombata come un fulmine a ciel sereno. Nonostante fosse cosa nota che l'esperienza di Fontana come commissario provinciale fosse finita, nella base leghista la convinzione era che non ci sarebbero stati grossi cambiamenti ancora per qualche mese. E che al posto di Fontana sarebbe stata chiamata una figura di esperienza in grado di condurre il partito verso la stagione dei congressi. E invece Salvini ha puntato su un giovane suo fedelissimo, premiando un esponente di quell'area bitonciana che spesso e volentieri entra in rotta di collisione con la linea tracciata dal governatore Luca Zaia.

LO SCENARIO

E ieri pomeriggio, quando la notizia delle nuove nomine ha iniziato a diffondersi, i mal di pancia della base leghista sono subito emersi in tutta la regione. La scelta di Stefani è stata subito letta come una mossa per arginare Zaia dentro e fuori il partito, un segnale chiaro per ribadire ancora una volta che chi comanda sta a Milano, non a Venezia. «È una nomina contro Zaia», è la sintesi di tanti commenti rimbalzati da una chat all'altra in un ribollire di rabbia e incredulità. Vista così, la strada di Stefani appare in salita. Lo sconcerto, per esempio, è palpabile nella provincia di Treviso, feudo del governatore ma da sempre cartina tornasole dei sentimenti leghisti. Nessuno dei big di Marca è stato consultato. Lo stesso Zaia ha appreso delle scelte all'ultimo minuto. Nessuno ha avuto voce in capitolo a parte, forse, qualcuno dei parlamentari a Roma. E le letture si sono sprecate. Il timore è che la nomina di Stefani stronchi sul nascere l'annunciata stagione dei congressi che avrebbe dovuto caratterizzare il 2021. Il commissario, insomma, non sarebbe altro che una mossa per blindare il partito e tenerlo sempre più strettamente legato a Salvini nonostante Zaia.

IN ITALIA

Oltre a Stefani ci sono state altre sette nomine: in Alto Adige Giuliano Vettorato raccoglie il testimone di Maurizio Bosatra; in Friuli Venezia Giulia Marco Dreosto dopo Massimiliano Fedriga; nel Lazio Claudio Durigon dopo Francesco Zicchieri; in Puglia Roberto Marti dopo Luigi D'Eramo, in Sicilia Nino Minardo dopo Stefano Candiani; in Toscana Mario Lolini dopo Daniele Belotti; in Trentino Diego Binelli dopo Mirko Bisesti. «Ringrazio tutti i responsabili regionali uscenti, che - ha commentato il segretario Matteo Salvini - hanno contribuito alla crescita della Lega da Nord a Sud, con centinaia di nuove sedi aperte e più di 100mila tesserati in tutta Italia. Numeri mai raggiunti prima. Nell'ottica di fare sempre di più e sempre meglio, come annunciato da mesi è necessario un rinnovo degli incarichi: buon lavoro ai nuovi coordinatori. L'ambizione è avere un partito sempre più inclusivo e radicato, pronto per aiutare famiglie e imprese dopo un anno drammatico. Tutti i segretari uscenti, anche grazie all'esperienza maturata, saranno chiamati a svolgere altri importanti incarichi».

Paolo Calia

