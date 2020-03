IL FOCUS

ROMA Una stretta per tutti coloro che violano le regole. Le disposizioni concordate ieri durante il Cdm, salvo intese successive, entreranno in vigore alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e verranno verificate ogni trenta giorni, fino alla data del 31 luglio 2020, quando già a gennaio era stata fissata la durata dell'emergenza.

L'Italia si blinda, si difende e punisce chi non rispetta le disposizioni. E quindi multe e non più ammende per chi cerca di lasciare il proprio territorio, ma anche la chiusura totale delle frontiere, aperte solo in casi eccezionali. Chiusi i confini in entrata e in uscita, perché in questo momento far tornare i cittadini che vivono in altre parti del mondo, come il Sud America dove c'è una forte presenza italiana, è stato considerato impossibile. Anche perché chi pressa alle frontiere conta, probabilmente, di poter usufruire dell'assistenza sanitaria nel nostro paese.

Il provvedimento regola anche i rapporti tra gli interventi delle Regioni e quelli del governo: i governatori potranno adottare nell'ambito delle loro competenze provvedimenti più restrittivi. Fermo restando - è stato chiarito dal premier Conte - la funzione che spetta al governo di coordinamento e omogeneità. Confermate tutte le limitazioni al commercio, viene però garantita la salvaguardia della filiera alimentare. Per quanto riguarda infine la durata delle misure il termine del 31 luglio è da considerarsi un «termine estremo» e l'obiettivo del governo è quello di togliere le misure molto prima per ritornare gradualmente alla normalità.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA