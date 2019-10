Le mosse del governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIFORMAROMA Famiglia, si cambia. Il governo progetta di rivoluzionare il sistema di welfare in favore dei nuclei italiani partendo, dal 2020, con il lancio di un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all'età adulta. Lo ha annunciato ieri il ministro per le pari opportunità, Elena Bonetti, precisando che questa mossa non sarà la sola ad essere inserita in legge di bilancio. La maggioranza rossa gialla, che promette di rifinanziare il bonus cultura di 500 euro per i 18enni, sta lavorando...