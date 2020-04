LE MISURE

VENEZIA Uscire di casa? Solo con guanti e mascherina. Portare giù le immondizie? Appunto, con mascherina e guanti. Sgranchirsi le gambe? Certo, ma i 200 metri non esistono più e allora forse era meglio prima, perché adesso l'ordinanza di Luca Zaia ha lasciato il posto al Dpcm di Giuseppe Conte e su questa definizione di prossimità si scateneranno i legulei da bar sport. Ma, soprattutto, le distanze di sicurezza adesso sono raddoppiate: non più un metro, ma due. Ovunque: in strada come al supermercato. Il principio è che dovremo essere attenti, coscienziosi come i buoni padri di famiglia, perché il virus non è morto, è dietro l'angolo, insidioso, invisibile, pronto a ripresentarsi e ad ammazzare gli anziani attaccati a un tubo in terapia intensiva. «Qual è il pericolo da uno a dieci? Otto», ha risposto il presidente della Regione Venero, Luca Zaia. Che ieri, approvando la nuova ordinanza in vigore dalla scorsa mezzanotte al 3 maggio, ha detto di aver fatto un «grande atto di fiducia nei veneti». In realtà le maglie non sono poi state così allentate. E poche ore dopo anche il governatore friulano Massimiliano Fedriga firmava un analogo atto che ricalca le misure del Veneto.

COSA NON CAMBIA

I supermercati e i negozi di alimentari restano chiusi nei giorni di festa. Non si farà la spesa il giorno di San Marco che a livello nazionale è la festa della Liberazione e neanche il 1° maggio. I mercati restano perimetrati: un varco di accesso, un varco di uscita, sorveglianza, guanti e mascherine per tutti, sia per chi compra sia per chi vende, distanze di sicurezza.

LE NOVITÀ

Per uscire di casa serve la mascherina. E servono anche i guanti. Oppure il gel disinfettante. Queste prescrizioni il governatore Zaia le ha messe nella nuova ordinanza che scadrà assieme al decreto Conte (negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienicizzante). Di casa si esce da soli, non con il marito, non con la mamma, non con i figli, non con i genitori. A meno che non siano bimbi piccoli o disabili o non autosufficienti.

IL PICNIC AUTARCHICO

Il coronavirus ha introdotto una nuova tipologia di picnic: la grigliata è possibile ma solo sotto casa, solo con marito moglie figli, solo a San Marco e nella festa dei Lavoratori. Altri parenti non si possono invitare, i vicini sono banditi, gli amici da respingere come la peste. Per farla breve: in tempi di emergenza sanitaria, sarà come spostare la cucina in giardino (per chi ce l'ha).

Si può correre attorno a casa? Non è chiarissimo. Zaia ha detto di sì ma ha pregato di avere buonsenso e di non mettersi a macinare chilometri perché un conto è sgranchirsi le gambe, altra cosa è allenarsi per la maratona. In ogni caso servono mascherina e guanti. Nulla toglie che i vicini di casa urlino dalle finestre di casa ai runners che girano intorno al condominio e chiamino i vigili. Il concetto di prossimità darà adito a svariate interpretazioni. Nel caso: chiedere a Palazzo Chigi. E, comunque, nel dubbio: correre attorno all'isolato non comporterà alcuna multa.

APPUNTAMENTI E NEONATI

In banca, in Posta, dall'assicuratore, dal commercialista? Sì, ma solo su appuntamento. Gli anziani che trascorrevano mezze mattinate sprofondati sui divani delle filiali di banca per pagare le bollette senza alcuna spesa fissa - e intanto passavano un po' di ore - dovranno mettersela via: d'ora in avanti solo su appuntamento.

Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha allargato le maglie concedendo le aperture alle librerie, e ai negozi di abbigliamento per bimbi? Zaia quelle maglie le ha ristrette: negozi aperti solo due giorni alla settimana.

E a proposito di bimbi: il papà potrà andare in ospedale per assistere al parto della moglie/compagna. Infine: è prevista per i ristoranti la consegna a domicilio, sono consentite le attività di manutenzione delle aree verdi e di quelle su cui insiste una concessione (cioè le spiagge), idem il ritiro di latte/acqua/eccetera dai distributori. Ma per tutte le aziende che hanno ripreso l'attività oltre al rispetto degli accordi sindacali è raccomandata la misurazione della temperatura dei lavoratori: oltre i 37,5°, a casa. Dopodiché ci sono solo incognite. Ad esempio: i garden possono vendere direttamente fiori e piante? Zaia in conferenza stampa ha detto di sì, nell'ordinanza non c'è traccia perché è previsto nel Dpcm di Conte (e comunque andare a comprarsi un'azalea non è un motivo indifferibile e urgente, quindi occhio che la multa è dietro l'angolo). Per qualsiasi domanda scrivere a: sala.operativa@regione.veneto.it oppure telefonare al numero 800990009. Una cosa è certa: dall'emergenza non siamo fuori, una recrudescenza dell'epidemia non è esclusa. E infatti Zaia ha ribadito: «Da uno a dieci quanto sono preoccupato? Otto. Per questo vi chiedo di stare attenti».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA