LE MISURE

VENEZIA Le restrizioni in Veneto slitteranno alla prossima settimana. Se ieri mattina Luca Zaia pensava di emanare un'ordinanza per questo weekend, nel caso in cui non fosse arrivato prima il decreto del premier Giuseppe Conte, nel pomeriggio il presidente della Regione (insieme ai colleghi della Lega) ha rivisto la sua valutazione, alla luce delle indiscrezioni sull'orientamento del Governo. «Siccome sembra che si vada verso misure dure dal 24 dicembre, pensiamo che sabato e domenica sia giusto permettere le spese di Natale», ha spiegato in serata.

I SUSSURRI

Pensare che la giornata era cominciata con i sussurri provenienti dagli spifferi di Palazzo Chigi, e fatti circolare attraverso le agenzie di stampa, secondo cui Zaia in videoconferenza avrebbe sostenuto la linea rigorista dei ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, invocando la zona rossa per le festività natalizie insieme ai governatori di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. In realtà più tardi proprio il marchigiano Francesco Acquaroli aveva seccamente smentito la circostanza («A meno di sdoppiamento della personalità, le mie affermazioni sono state di altro tipo») e lo stesso Zaia aveva poi puntualizzato: «Quella è la posizione di una parte del Governo, io ho convenuto sulla necessità di misure, purché siano accompagnate da adeguati ristori e su questo ci è stata data rassicurazione di un via libera dal ministro Roberto Gualtieri». Ma in assenza di conferme sul contenuto del dpcm, durante la diretta televisiva e social delle 12.30 il governatore del Veneto aveva rimarcato la necessità di un intervento per questo fine settimana, pensando verosimilmente a una chiusura in autonomia dei confini comunali: «Non arrivo a sabato senza restrizioni, ma ho l'obbligo di portare a casa il più possibile per le imprese, quindi vediamo se il Governo decide qualcosa».

IL VERTICE

Con il passare delle ore, è emerso che l'esecutivo sta virando sulla zona rossa. A quel punto il segretario Matteo Salvini ha convocato un vertice con i governatori leghisti (c'erano anche Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia, Maurizio Fugatti per il Trentino e il veronese Luca Coletto in rappresentanza dell'Umbria), terminato con una dichiarazione congiunta: «È impensabile immaginare in queste ore una chiusura a partire dal prossimo weekend, senza programmazione e senza la certezza di un piano definito per i rimborsi e una programmazione seria». Dopo un colloquio tra Fedriga e Speranza, inoltre, la Lega ha fatto sapere di esprimere «contrarietà all'ipotesi di una chiusura per il prossimo fine settimana (19-20 dicembre)». In realtà il problema non parrebbe nemmeno porsi, dato che il compromesso interno al Governo prevedrebbe la stretta a partire dalla vigilia di Natale, ma a quel punto Zaia ha riconsiderato il suo proposito iniziale: «Non c'è stata assolutamente nessuna imposizione da parte di Salvini, ma semplicemente la condivisione di una valutazione rispetto alle notizie provenienti da Roma. Sembra che ci siano misure restrittive importanti dal 24 dicembre e quindi ci pare logico che la gente abbia due giorni come sabato e domenica per fare le spese».

PD E CGIL

I dem veneti, però, avrebbero preferito un provvedimento regionale. «Se vogliamo uscirne degnamente, dal 23 dicembre al 7 gennaio va chiuso tutto», ha scritto il segretario Alessandro Bisato. E il gruppo Pd in Consiglio regionale, guidato da Giacomo Possamai, ha stilettato Zaia: «Il finto decisionista attende le scelte di Roma. Intanto il disastro non si ferma». Domanda di Christian Ferrari, segretario generale della Cgil: «Quante sofferenze si sarebbero risparmiate se si fosse intervenuti per tempo?».

IL BOLLETTINO

A questo proposito, in Veneto sono stati superati i duecentomila contagi (200.607), in forza di 3.043.792 tamponi molecolari e 1.418.942 test rapidi, due metodiche che nelle ultime ventiquattr'ore hanno registrato un'incidenza di positivi (3.817) pari al 6,98%. I ricoverati scendono a 2.932 in area non critica e salgono a 376 in Terapia intensiva, a cui si aggiungono 7.060 degenti ordinari. Altri 84 i decessi, per un totale di 5.120: quest'ultimo dato, rapportato alla popolazione, colloca il Veneto a metà classifica nazionale con un tasso dello 0,10%. Sullo sfondo di questi numeri, cresce l'attesa per il vaccino: «Dovremmo completare la prima dose in un paio di settimane ha annunciato Zaia e mi è stato assicurato che potremo utilizzare il quantitativo eventualmente avanzato per anticipare la somministrazione agli over 80 che non vivono in casa di riposo».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA