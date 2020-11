LE MISURE

VENEZIA Giorni di ragionamenti con il Friuli Venezia Giulia e con l'Emilia Romagna, ore di confronto con il Governo, una limatura finale alle disposizioni e alle date. Così ieri sera il Veneto è arrivato a pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione l'ultima ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia, con l'intesa del ministro Roberto Speranza, in materia di Covid. Con questa serie di misure, la Regione conta di riuscire a restare in fascia gialla, oggi che il nuovo monitoraggio nazionale potrebbe portare a nuove classificazioni.

Rispetto alla versione illustrata all'ora di pranzo da Zaia, il testo definitivo pubblicato in serata contiene alcune modifiche. Per esempio il periodo di vigenza: inizialmente fissata al 3 dicembre, la scadenza è stata anticipata al 22 novembre, «salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio». Per le passeggiate in centro storico, è stata aggiunta una clausola di salvaguardia per i residenti. È sparita l'intenzione di raccomandare la mascherina tra non conviventi anche in casa. Le sanzioni vanno da 400 a 1.000 euro. Ma alcune misure sono solo raccomandate. (a.pe.)

