LE MISURE

VENEZIA Comincia in Veneto la stretta di Natale. Da oggi, e fino al 6 gennaio, è in vigore la nuova ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia. Il provvedimento dispone il divieto di spostamento fra Comuni a partire dalle 14: l'obiettivo è di limitare la compresenza nelle città di forestieri e residenti, tanto che a questi ultimi viene raccomandato di uscire a fare le spese nel pomeriggio, per ridurre la diffusione del virus.

REGOLE E SANZIONI

In questa pagina riassumiamo i contenuti delle restrizioni e le deroghe previste, con i chiarimenti dell'Avvocatura regionale rispetto ai dubbi insorti dopo la pubblicazione del testo. Alle regole sono affiancate la necessità dell'autodichiarazione in occasione di spostamenti oltre l'orario consentito e l'applicazione delle sanzioni da 400 a 1.000 euro in caso di violazioni delle disposizioni.

CATEGORIE

Le prescrizioni regionali non incidono direttamente sulle attività commerciali e ricettive, ma le categorie temono comunque riflessi sul loro fatturato. I ristoratori di Confartigianato Vicenza, ad esempio, lamentano cali dell'80% nelle prenotazioni: «Riteniamo comprensibile e condivisibile lo sforzo prodotto dal governo regionale per ostacolare gli assembramenti, e autorizzare il rientro dal pranzo dopo le 14, ma la percezione nelle persone è diversa», spiega il presidente Christian Malinverni. Tiziana Chiorboli, numero uno del sistema Benessere di Confartigianato Veneto, apprezza la salvaguardia di parrucchieri, barbieri ed estetiste: «Per le imprese di servizio alla persona quello natalizio è tradizionalmente un periodo di lavoro intenso». (a.pe.)

