Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE MISURETRIESTE Il Friuli Venezia Giulia diventa il laboratorio d'Italia: sarà la prima regione a sperimentare sul campo il super Green pass, cioè il lockdown mascherato che andrà a colpire i no-vax di tutto il Paese dal 6 dicembre. Nel lembo estremo del Nordest, invece, si parte prima: da lunedì per i non vaccinati sarà tolleranza zero, così come (quasi) a zero sarà ridotta la loro possibilità di avere ancora una vita sociale...