LE MISUREROMA Torna la riduzione dal 22 al 10 per cento dell'Iva su assorbenti e prodotti igienici femminili. O meglio, toccherà al Parlamento decidere se approvare o meno questo cambiamento legislativo molto atteso dall'universo femminile: il relativo emendamento al decreto fiscale, che in prima battuta era stato dichiarato inammissibile dalla commissione Finanze della Camera, è stato invece riammesso a seguito dei ricorsi presentati e ora sarà posto in votazione insieme alle altre proposte di modifica.BATTAGLIA SENZA ESITOSi tratta...