LE MISUREROMA Il Green pass per i trasporti a lunga percorrenza. Treni, navi e aerei. Il provvedimento era atteso per oggi in Consiglio dei ministri, ma al termine dell'incontro tra Salvini e Draghi è stato deciso di rimettere in fila i dossier affrontandoli uno alla volta. Dopo la riforma della giustizia - che dovrebbe iniziare venerdì il suo iter a Montecitorio - si riprenderà il tema e per la prossima settimana è possibile che ci sia...