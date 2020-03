LE MISURE

ROMA Il governo ha deciso di raddoppiare le misure per fronteggiare l'emergenza del coronavirus. Sul tavolo il governo metterà 7,5 miliardi (chiedendo a Bruxelles uno sforamento del deficit di 6,35 miliardi) per finanziare gli interventi economici di sostegno alle imprese e alle famiglie. Non sarà «un salto nel buio», ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, certo del benestare di Bruxelles (e che a breve potrebbe volare da Angela Merkel) alla richiesta dell'extradeficit. Lo scostamento dello 0,35% rispetto agli obiettivi fissati in autunno, con il deficit che passerà dal 2,2% al 2,5%, dovrà passare però per un via libera del Parlamento, che arriverà solo a metà della prossima settimana. Mercoledì, ottenuto il voto delle Camere che il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri spera di raggiungere «con un sostegno molto largo», potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri quella che si profila come una vera e propria manovra anti-Coronavirus. Gualtieri ieri ha inviato la lettera con la richiesta di flessibilità indirizzandola ai commissari Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni. Il ministro dell'economia ha invocato le «cause eccezionali» e nella missiva ha spiegato che ricorrere alla leva delle tasse sarebbe stato controproducente in una fase così delicata. Il percorso per il calo del debito sarà ripreso non appena si ritornerà «alla normalità». Ma che misure saranno finanziate con i 7,5 miliardi?

LE ATTESE

Al ministero dell'Economia sono giorni concitati. Le riunioni per mettere a punto i provvedimenti economici si susseguono senza soluzione di continuità. L'ultima si è protratta fino alla tarda serata di ieri. La verità è che nessuno è in grado di dire esattamente cosa accadrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. La costruzione delle misure economiche di sostegno alle imprese e ai lavoratori risente di questa incertezza. Così il governo ha deciso di procedere passo dopo passo, senza salti in avanti. «Siamo pronti ad emanare anche un decreto legge a settimana se serve», dice una fonte al lavoro sul dossier. I 7,5 miliardi di stanziamento decisi ieri dal governo dunque, non saranno tutti spesi con il prossimo decreto. Una parte dei soldi sarà appostata in un fondone per finanziare i prossimi interventi. La logica utilizzata è la stessa del dicembre 2017, quando si temeva per la tenuta del sistema bancario con la crisi di Mps e fu deciso di finanziare un fondo da 20 miliardi di euro. Una cifra, quest'ultima, che pure è circolata nelle convulse riunioni al Tesoro. Ma per ora è stato deciso di non forzare la mano con Bruxelles. La prima emergenza che sarà affrontata sarà comunque quella sanitaria. Nel provvedimento ci sarà 1 miliardo di risorse in più per ospedali e medici. Poi c'è il capitolo imprese. Arriverà una moratoria sui crediti sostenuta da un rafforzamento del fondo di garanzia. Ci sarà un allargamento della Cassa in deroga 8che sarà anche retroattiva) e senza requisito in capo al lavoratore, dei 90 giorni di anzianità. Ci sarà l'allargamento del fondo di integrazione salariale per le aziende fino a 6 dipendenti. E probabilmente un estensione dei settori anche ad agricolutura, commercio e industria. Allo studio c'è anche la sospensione della tassa di attracco per le navi che trasportano merci. «È importante - ha detto il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta - lavorare perché se, da un lato, va fronteggiata l'emergenza, dall'altro, si pensi già a far ripartire all'economia, soprattutto a Venezia, dove l'emergenza coronavirus ha avuto importanti ripercussioni su turismo, commercio, artigianato e manifattura».

