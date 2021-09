Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE MISUREROMA È ancora presto per il tutto esaurito, ma ci siamo quasi. In base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico infatti, presto cinema, teatri e musei potranno non essere più a metà servizio. Grazie all'uso obbligatorio ed esteso del Green pass tanto per i clienti quanto per i lavoratori, la capienza massima consentita per questo tipo di attività diventa infatti l'80 per cento (contro il 50 attuale). Novità anche per...