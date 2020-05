LE MISURE

PARIGI Ieri la Francia ha trasformato in legge la sua fase 2: sette articoli per governare la riapertura che comincerà l'11 maggio. Lunedì il premier Philippe presenterà il testo in Senato prima del dibattito, martedì, davanti all'Assemblée Nationale. Prima misura: lo stato d'emergenza sanitario promulgato il 24 marzo è prorogato fino al 24 luglio. Sospenderlo come previsto il 23 maggio sarebbe stato «prematuro, visti i rischi di una ripresa dell'epidemia». Il Governo evita qualsiasi polemica sull'App StopCovid che avrebbe dovuto aiutare nel contact tracing al momento della riapertura: semplicemente non ci sarà per ora nessuna App, visto che l'applicazione non è pronta e non è stato trovato nessun dispositivo che dia «prova di efficacia».

LE BRIGATE SANITARIE

Per monitorare la circolazione del virus dall'11 maggio ci si affiderà dunque a delle brigate sanitarie di angeli custodi che dovranno identificare e arginare le catene di contagi. Il contact tracing avverrà in tre fasi, cominciando dalla creazione di uno schedario dei testati positivi, passando per l'intervento dei medici di base, delle aziende sanitarie regionali e nazionali. «Dovremo consentire a titolo eccezionale a persone che non sono medici di accedere a informazioni sanitarie per lottare contro l'epidemia» ha precisato Veran. Per i positivi contagiati in Francia si farà affidamento sul loro senso di responsabilità ad auto-isolarsi in quarantena, in compenso, per chi arriva dall'estero, la quarantena sarà obbligatoria e anche l'isolamento in caso di tampone positivo. Confermata la semi-libera circolazione dall'11 maggio, non ci sarà più bisogno dell'autocertificazione anche se gli spostamenti dovranno avvenire in un raggio di cento chilometri dal proprio domicilio, salvo «gravi motivi professionali o familiari». Gendarmi e vigili potranno in compenso fare la multa a chi non ha la maschera sui mezzi pubblici (sarà obbligatoria) e nei negozi, dove dovranno essere rispettate pena un'ammenda le misure di distanza fisica e di igiene.

Intanto è cominciato da 48 ore il monitoraggio dei 101 dipartimenti francesi per stabilire quali possono beneficiare del bollino verde (epidemia sotto controllo) o che invece sono penalizzati dal bollino rosso. Sulla base dei colori della cartina, il 7 maggio il governo potrà decidere diverse misure di apertura nei diversi territori del paese: più relax nei verdi, più austerity nei rossi. Per ora la Francia presenta una netta zona rossa nel nord est, con un epicentro di fuoco (per numero di contagi e posti in terapia intensiva) a Parigi e hinterland. Verso la riapertura, graduale e in ordine sparso, anche il resto del mondo.

Negli Usa, nonostante un bilancio quotidiano ancora molto pesante, con circa 2mila morti al giorno, (un terzo dei contagiati di tutto il mondo), molti Stati, primo fra tutti la California, sono scesi in piazza per chiedere l'allentamento del lockdown. Ieri la Casa Bianca ha bloccato un'audizione davanti alla Camera (controllata dai democratici) del capo della commissione per la lotta al coronavirus Anthony Fauci. Un'audizione che il portavoce di Trump ha definito «controproducente».

GLI ALTRI PAESI

Anche l'Europa prepara un de-confinamento. In Spagna (che ieri, con 276 nuove vittime, ha comunque registrato un lieve calo), si può tornare a fare sport fuori dopo 48 giorni. Il premier Sanchez ha anche annunciato che da domani, quando cominceranno a riaprire ristoranti e caffè per le consegne a domicilio e take away, sarà obbligatorio l'uso delle mascherine sui mezzi pubblici. La Germania procede con la sua tabella di marcia, dopo la riapertura dei negozi e la ripresa della scuola per i liceali, domani torneranno a scuola le ultime classi delle elementari.

Francesca Pierantozzi

