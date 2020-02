LE MISURE

MILANO Nessun allentamento dei divieti. Anzi, è possibile che Milano assuma ulteriori restrizioni per difendersi dall'assalto del coronavirus. Gli infettivologi le caldeggiano: «Al fine di circoscrivere l'infezione non bastano le zone rosse, gli interventi devono articolarsi su alcune misure che portino l'intera area metropolitana fuori dai guai».

LEZIONI AL PC

Tanto per cominciare la Regione chiede al governo di prorogare di un'altra settimana le azioni messe in campo, annuncia l'assessore al Welfare Giulio Gallera. «Perché 14 giorni, che corrispondono al periodo di incubazione, sono necessari per capire se quanto intrapreso permetta di ridurre la diffusione uno a uno», spiega. «Chiediamo ai lombardi di fare ancora un sacrificio per qualche giorno, lo chiediamo sulla base della valutazione dei maggiori esperti, perché il sacrificio di oggi possa servire a voltare pagina al più presto». Non è facile per una città metropolitana di 3,1 milioni di abitanti non potersi muovere a pieno regime, il problema principale è per le scuole e gli uffici. L'assessore all'Economia Davide Caparini ha ribadito la richiesta «di sospendere le lezioni nelle scuole per un'altra settimana», mentre le università si sono già mosse: «Sono ancora attuali le ragioni che hanno condotto a sospendere le attività didattiche. Pertanto resteranno ferme fino a sabato 7 marzo», informa la Conferenza dei rettori degli atenei della Lombardia. Il vicepresidente della regione Fabrizio Sala precisa però per la scuola dell'obbligo la possibilità delle lezioni a distanza: «Chiediamo non la chiusura delle scuole ma la sospensione delle lezioni. La chiusura vuol dire sbarrare completamente i plessi scolastici, con la sospensione delle lezioni. Invece gli istituti che sono in grado di attivare lo smart learning possono farlo, con docenti e personale autorizzati a entrare a scuola e garantire, certo in forma molto ridotta, la didattica». Gli uffici manterranno le prescrizioni: smart working, niente riunioni, trasferte annullate. Unicredit, dopo che un dipendente è risultato positivo, ha chiuso da domenica scorsa il ventesimo piano del grattacielo di piazza Gae Aulenti: l'area è stata disinfettata e non sarò accessibile fino a nuovo avviso. Per decisione del comune, promotore dell'evento, slitta a fine maggio la Digital week. Resta confermata la riapertura ai visitatori, da lunedì, del Duomo di Milano, anche se i turisti potranno entrare solo a scaglioni, le biglietterie non saranno in funzione e gli ingressi si potranno acquistare solo online. Alle Terrazze si potrà salire solo utilizzando le scale, non gli ascensori teatri. Cinema, teatro e musei sono chiusi, il fine settimana di chi non vuole rinunciare alla cultura sarà all'insegna dello streaming: il comico Enrico Bertolino farà il suo show sabato sera via Facebook, il teatro arriva così sul pc con un titolo «Sapessi come è strano stare chiusi in casa a Milano». E anche la Cineteca ha deciso di mettere online il suo catalogo di film che si potrà vedere in streaming. Virtuali saranno le visite al Museo della Scienza e della Tecnologia che ha lanciato un'iniziativa sui canali social per continuare a raccontare le sue collezioni con video online.

RIAPRONO LE POSTE

«Vorrei che la Lombardia potesse ripartire subito e vorrei eliminare tutte misure fra un'ora. Ma noi non siamo tecnici e ci siamo rivolti a chi è tecnico: abbiamo chiesto a degli esperti del settore il loro parere e ci dicono che l'infezione deve essere fermata mediante l'interruzione del contagio. Non ci sono altri sistemi», ribadisce il governatore Attilio Fontana. La situazione più difficile è nelle zone rosse del lodigiano. Ma il commissario straordinario Angelo Borrelli garantisce il massimo appoggio: «L'assistenza alla popolazione continua, lunedì riapriranno le poste in alcuni comuni per pagare le pensioni. Nelle zone rosse la vita proseguirà regolarmente».

C.Gu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA