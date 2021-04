Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOROMA Dopo i 32 miliardi del decreto di marzo, il governo si prepara a un nuovo scostamento che, come riferiscono fonti al lavoro sul dossier, potrebbe avvicinarsi ai 30 miliardi di euro. Non solo, è in atto un forte pressing politico per provare ad alzare ulteriormente l'asticella. Lo scorso anno, è il ragionamento che viene fatto, è stato consentito un deficit extra di 100 miliardi per i sostegni all'economia. Quest'anno...