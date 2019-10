Le misure del governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROVVEDIMENTIROMA Il primo pezzo della manovra è pronto. Il decreto fiscale sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. E nel testo sono emerse alcune novità. La più rilevante riguarda l'introduzione di uno sgravio fiscale per i commercianti che si doteranno di bancomat e carte. Ai negozianti, agli artigiani e ai professionisti, spetterà un credito di imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni mediante carte di credito, bancomat e prepagate. Lo sconto si applicherà solo se l'operazione avverrà nei...