LE MISURE

BRUXELLES L'interrogativo è il seguente: il consiglio dei governatori che si riunisce oggi a Francoforte deciderà di aumentare il Peep, il bazooka anticrisi della Bce? Peep sta per Pandemic Emergency Purchase Programme: 750 miliardi di acquisti di titoli pubblici e imprese, altri titoli più complessi entro fine anno per contrastare gli effetti della pandemia sulla politica monetaria e sull'economia.

Un programma che si aggiunge ai «normali» acquisti di titoli per complessivi 120 miliardi. Oppure la Bce prenderà tempo limitandosi a dare il segnale che in questa direzione potrebbe andare? Tra gli «Ecb watchers», gli analisti che seguono le mosse della Bce, c'è chi scommette su un aumento del Peep di 500 miliardi, ma c'è chi arriva fino al raddoppio dei 750 miliardi attuali. Al ritmo corrente degli acquisti il programma da 750 miliardi sarebbe esaurito in autunno. È stato deciso a metà marzo e da allora la situazione dell'economia è vieppiù peggiorata: il crollo della fiducia di imprese e consumatori nella zona euro ad aprile, al minimo storico, lo dimostra ampiamente.

PRO E CONTRO

A favore di un rafforzamento delle munizioni Bce gioca il fatto che sui mercati sembra crescere una seria preoccupazione: a un certo punto ma non prossimamente la crisi sanitaria che ha prodotto una profonda ed estesa crisi economica potrebbe portare a una crisi finanziaria a causa dell'enorme esposizione al debito di alcuni paesi, Italia in primo luogo.

LE PREVISIONI

Il taglio del rating dell'agenzia Fitch sul debito italiano a BBB- (giudizio di qualità medio-bassa) con prospettiva stabile, appena un grado sopra il livello «spazzatura», è un segnale che dà il senso dell'incertezza della situazione: è stata una decisione giustificata da Fitch anche in ragione delle «tensioni politiche riemerse nelle recenti settimane, che si intensificheranno man mano che le misure di blocco si allentano gradualmente e l'attenzione politica si sposta sull'economia e sulla risposta comune europea alla crisi». Venerdì S&P aveva confermato il rating dell'Italia a BBB però con prospettive negative.

Tutto ciò in un contesto in cui la Ue non ha ancora completato il pacchetto finanziario anticrisi: da giugno saranno disponibili i prestiti agli stati del Meccanismo europeo di stabilità, i prestiti della Banca europea degli investimenti e i prestiti del nuovo fondo Ue per il sostegno alle casse integrazioni. In tutto 540 miliardi.

Il Recovery Fund, che nascerà grazie all'emissione di bond comunitari e sarà inquadrato nel bilancio europeo 2021-2027 rafforzato dal punto di vista finanziario, è ancora in fase di costruzione. Non si sa con precisione quale sarà la sua «potenza di fuoco»: diversi esponenti comunitari insistono per un ordine di grandezza di 1500 miliardi di euro. Finora la presidente von der Leyen si è limitata a parlare di «migliaia di miliardi» mobilitati grazie alla leva del Recovery Fund. Ci vuole tempo, dunque. A favore di una scelta di cautela da parte della Bce c'è il fatto che la crisi durerà a lungo, per cui può convenire aspettare ancora un po' e verificare l'effetto della formidabile iniezione di liquidità e di sostegni finanziari complessivi messi in campo finora su tutti i fronti, a partire da quello fiscale.

Tuttavia, le altre banche centrali, Fed, Banca del Giappone, Banca d'Inghilterra hanno non hanno tolto il piede dall'acceleratore moltiplicando e rafforzando gli interventi.

LE PAURE

Tra le ipotesi di cui si fraseggia anche l'acquisto di titoli spazzatura, ai livelli più bassi di valutazione. La settimana scorsa la Bce ha deciso di accettare temporaneamente titoli a garanzia della liquidità concessa alle banche classificati fino a BBB- al 7 aprile anche se il loro rating scenderà di due livelli. In altre parole, sono stati ridotti i requisiti minimi di qualità del credito per i collaterali nelle operazioni di rifinanziamento fino a settembre 2021.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA