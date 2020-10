LE MISURE

ROMA Il no alle feste in casa con più di sei partecipanti non è una norma ma è una «forte raccomandazione», perché nel Governo, anche su spinta del Comitato tecnico scientifico, si è capito che un divieto sarebbe stato di difficile applicazione. Permane il tetto di 30 partecipanti a cerimonie come funerali, matrimoni e battesimi, che in queste ultime settimane hanno alimentato numerosi focolai del contagio da coronavirus. No allo sport di contatto amatoriale, quindi addio alle partite di calcetto, ma si salvano i dilettanti (ad esempio l'A2 del basket), con il tetto di spettatori già previsto di 1.000 per il calcio e il 15 per cento della capienza dei palasport (ma senza superare quota 200). Per quanto riguarda la movida, i locali - bar, pub e ristoranti - dovranno chiudere a mezzanotte, mentre alle 21 scatterà il divieto di bere e sostare all'esterno, per evitare assembramenti (i bar senza tavolini dovranno chiudere a quell'ora). Vietate, infine, le gite scolastiche, mentre viene scartata l'ipotesi di ricorrere massicciamente alla didattica a distanza alle superiori come avevano proposto alcune Regioni, a partire dal Veneto di Zaia.

CONFRONTO

In sintesi, sono queste le nuove misure del Dpcm preparato dal governo e illustrato ieri nella riunione della Cabina di regia Governo-Regioni (rappresentate da Bonaccini, Fontana e Musumeci). In serata c'è stato anche un lungo confronto governo-capi delegazione della maggioranza, a dimostrazione di quanto sia complicato il varo dei nuovi provvedimenti. I governatori si erano prima confrontati (in video conferenza ovviamente) e da una parte delle Regioni era arrivata la proposta di prevedere la didattica a distanza per le scuole superiori, in modo da alleggerire il peso sul trasporto pubblico locale. Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna), che guida la conferenza delle Regioni, ha precisato che non tutti i presidenti sostengono questa linea, ma comunque dal governo e dalla ministra della Pubblica istruzione, Lucia Azzolina, è arrivato un no, secco. Le scuole, per ora, non si fermano, Nel corso del vertice, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato la riduzione a dieci giorni della quarantena e il ricorso ai tamponi rapidi antigenici, attingendo tra tutti quelli validati da un paese del G7. Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha spiegato che la cabina di regia (in cui ci sono anche tre presidenti di Provincia e tre sindaci, compresa la Raggi) d'ora in poi si riunirà periodicamente. Per il via libera al Dpcm, inviato in serata alle Regioni, il premier Conte ha atteso le osservazioni dei presidenti.

Il governo deve affrontare la crescita costante di nuovi casi: ieri 4.619 positivi, meno del giorno precedente ma solo per il solito calo dei tamponi della domenica (poco più di 85mila), ma soprattutto preoccupa l'incremento del numero dei decessi (39) e dei pazienti in terapia intensiva (452, 32 in più del giorno prima). Per elaborare regole più stringenti ieri il governo ha dovuto seguire un doppio canale di confronto. Da una parte le regioni, dall'altra il Comitato tecnico scientifico che si è riunito in serata. Una delle scelte più dolorose è quella degli orari degli esercizi pubblici e su questo le Regioni hanno chiesto di prevedere una forma di compensazione economica per un settore già colpito duramente nei mesi del lockdown. Dopo il passaggio con le Regioni, il governo ha poi incontrato i capi delegazione, a dimostrazione di un confronto lungo e non semplice. L'obiettivo è abbassare la curva dei contagio, senza eccedere nelle richieste di sacrifici e nelle chiusure, perché si temono i contraccolpi economici. Ad esempio, come aveva anticipato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, non sono stati irrigiditi i limiti per gli spettacoli: per cinema, teatri, sale da concerti c'è il tetto di 200 spettatori al chiuso, 1.000 all'aperto. Per lo smart working, si passa dal 50 al 60-70 per cento nella pubblica amministrazione, con raccomandazione a fare altrettanto al settore privato.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA