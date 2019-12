Le mine Emilia e Calabria sulla strada dell'esecutivo

LE REGIONALI

ROMA Il presidente del Consiglio un po' mette le mani avanti, ma il destino del suo secondo esecutivo passa anche da Bologna. Le prossime elezioni Regionali? «Non sono un referendum sul governo». Il fatto, però, è che in Calabria - e soprattutto in Emilia Romagna - sia i partiti che sono in maggioranza, sia quelli che siedono all'opposizione, si giocano molto. Quello del 26 gennaio per il Pd non è un voto come tanti: perdere l'ultima vera roccaforte sarebbe un punto di non ritorno, vincere la dimostrazione che nonostante le scissioni il partito tiene. Ma si tratta di un ulteriore test anche per la leadership di Luigi Di Maio: d'altra parte è proprio in Emilia-Romagna che il M5s ha mosso i suoi primi passi. Alla fine ha vinto la linea di presentarsi con un proprio candidato, ma il rischio di portare a casa un magro bottino è fortissimo.

Il centrodestra, al contrario, spera di fare il colpaccio. Per Matteo Salvini non sarebbe soltanto un'altra Regione rossa conquistata ma, come ha ripetuto più volte, la spallata definitiva al governo. Per centrare l'obiettivo ha puntato tutto sulla sua fedelissima Lucia Borgonzoni che, però, di fronte si trova il governatore uscente, sostenuto dal centrosinistra, Stefano Bonaccini. I due competitor principali sono loro, ma gli sfidanti in totale sono sette: il M5s schiera Simone Benini, candidati autonomi, a sinistra, anche per L'Altra Emilia-Romagna (Stefano Lugli), Potere al Popolo (Marta Collot) e il Partito Comunista (Laura Bergamini). Chiude il quadro il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità con Domenico Battaglia.

LE SORPRESE

Ieri si sono chiuse le liste e non mancano sorprese o curiosità. Serena Grandi non è candidata con Lucia Borgonzoni, al contrario di quanto aveva lei stessa dichiarato qualche giorno fa. Ci sono, poi, due ex parlamentari del Pdl, che si sfidano su due fronti opposti: Giuliano Cazzola è infatti capolista a Bologna di +Europa a sostegno di Bonaccini, mentre Isabella Bertolini è candidata con la Lega a Modena. Per provare a evitare il rischio debacle, invece, Forza Italia ha deciso di schierare Vittorio Sgarbi come capolista a Bologna, Parma e Ferrara.

Borgonzoni si affida anche a Stefano Bulgarelli, figlio di Giacomo, bandiera del Bologna Calcio che vinse lo scudetto nel 1964, e Giulio Venturi, export manager e nipote di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Nuove brigate rosse il 19 marzo 2002. La lista di Bonaccini Presidente schiera come capolista a Bologna Mauro Felicori, il dirigente artefice della rinascita della Reggia di Caserta.

Il 26 gennaio alle urne saranno chiamati anche i cittadini calabresi. Qui, dopo il rischio di spaccatura sia a destra che a sinistra per la volontà di candidarsi, poi rientrata, di Mario Occhiuto e del governatore uscente del Pd Mario Oliverio, sarà sfida a 4: anche in questo caso il centrodestra punta su una donna, la parlamentare di Forza Italia, Jole Santelli. Il centrosinistra scommette su Pippo Callipo, imprenditore del tonno di Pizzo Calabro.

L'alleanza civica del Movimento 5 Stelle candida alla presidenza Francesco Aiello, professore all'Università della Calabria, il quarto sfidante è il geologo Carlo Tansi, ex capo della Protezione civile regionale. Alcune curiosità: sono 5 i consiglieri regionali eletti in uno schieramento nel 2014 che oggi si presentano nelle liste di quello opposto: tutti sono passati dal centrosinistra al centrodestra. Inoltre, tra i candidati c'è il veterano Pino Gentile, che ha già sei legislature alle spalle.

Barbara Acquaviti

