IL CASO

ROMA Adesso rischiano una denuncia gli hater che hanno messo nel mirino Claudia Alivernini, la giovane infermiera romana in servizio all'Istituto di Malattie infettive Spallanzani, prima vaccinata anti-Covid in Italia. Il viceministro dell'Interno Matteo Mauri, ieri, è stato chiaro: «Colpiscono molto le offese di cui è stata vittima l'operatrice sanitaria. Al Viminale - ha detto - non sottovalutiamo queste minacce via social e siamo in campo per contrastarle». Già ieri mattina c'è stato un primo colloquio tra l'infermiera e gli agenti specializzati della Polizia postale, anche se la ventinovenne si è ancora riservata di recarsi al più presto in ufficio per la verbalizzazione. Ieri, del resto, era al lavoro. Dal V-day di domenica, infatti, Claudia Alivernini non si è mai fermata, sta bene, è contenta di quello che ha fatto e ha confessato a colleghi e amici che lo rifarebbe mille altre volte, ma per ora ha solo desiderio di un po' di pace e tranquillità. Vorrebbe restare lontana dal clamore e lasciarsi alle spalle l'odio di chi è arrivato persino ad augurarle la morte via web («E ora vediamo quando muori»), tanto da spingerla a cancellarsi dai social, salvo poi ritrovarsi sbandierata su due falsi profili Instagram a suo nome, motivo per cui uno dei reati ipotizzati è quello del furto di identità, oltre le minacce.

LA SOLIDARIETÀ

Grande l'ondata di solidarietà che ieri l'ha travolta, a dispetto della violenza verbale dei No-Vax più estremisti versione leoni da tastiera. Un sostegno bipartisan che le è arrivato da tutta Italia. «Una vergogna - l'ha subito difesa il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - Il suo sorriso ci ha raccontato una storia di forza e di speranza. Una professionista che ha combattuto il Covid, come tante e tanti giovani che si sono improvvisamente trovati in prima linea». Letteralmente perché Alivernini, oltre a lavorare allo Spallanzani, fa anche parte delle Uscar del Lazio, cioè di quelle unità speciali via via impegnate su tutti i fronti più caldi del coronavirus, dalle prime zone rosse alle cure a domicilio. Solidarietà le è arrivata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà (M5s) che le ha garantito di essere «al suo fianco».

BERSAGLIO

Ma anche dalla capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini: «La scienza è più forte di fake news e stupidità» ha detto. Per l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, «ancora una volta, una donna e una professionista, bersaglio dell'odio social». Messaggi le sono giunti dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone. L'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato ha ribadito che «insulti e offese non fermeranno di certo la determinazione di Claudia. Ho espresso a lei la solidarietà di tutto il Sistema sanitario regionale e ho avuto modo di constatare la forte determinazione di una professionista sanitaria che non si lascia intimidire dai leoni da tastiera». Mentre la consigliera regionale FdI del Lazio Chiara Colosimo ha affermato chiaro e tondo: «Io sono Claudia».

«Le gravissime minacce di morte che le sono state rivolte nulla hanno a che vedere con la libertà di opinione o di critica ma rappresentano solo atti ignobili e vili», dichiarano in una nota la Fp Cgil Nazionale e la Fp Cgil di Roma e Lazio.

Infine, la Federazione nazionale degli infermieri e l'Ordine di Roma annunciano che compiranno «tutti i necessari passi di tutela di Claudia e della professione».

A. Mar.

