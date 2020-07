IL RACCONTO

Poco prima dell'alba, alle 5 del mattino, Conte si stropiccia gli occhi, esce dalla sala dove è stato siglato l'accordo nell'ultima notte di trattative, la quarta, e attraversando un corridoio a Palazzo Europa legge in silenzio un foglietto dove ci sono scritte cifre che lui sa benissimo e che ha contribuito a creare dopo aver «sudato freddo» - come dicono i suoi - nel timore che venisse mandato a casa a mani vuote. Su quel foglietto illuminato dai neon della sede della battaglia di Bruxelles, c'è la sintesi dell'accordo sul Recovery Fund. E la cifra che lo manda in sollucchero: 82 miliardi a fondo perduto e 127 di prestiti per l'Italia. Sorride il premier. Alza la testa dal pezzetto di carta ed è lì che dice di nuovo a chi lo accompagna: «Abbiamo rifatto il cucchiaio all'Olanda». Ovvero il rigore che il bomber Rutte voleva imporre all'Italia lo ha subito lui almeno come metafora calcistica. Intorno a Conte, mentre restano sui tavoli del negoziato conclusosi ieri mattina all'alba i caffè e i leader raccolgono le carte da portare via - compreso Rutte, che ha perduto l'aria baldanzosa e accusa lo spagnolo Sanchez di avergli sfilato all'ultimo minuto l'appoggio dei socialisti scandinavi Frugali ma non quanto l'olandese - la Merkel e Macron si complimentano vicendevolmente prima di andare a dormire e dicono all'unisono: «Ci siamo battuti fino all'ultimo per mantenere l'ammontare totale del Recovery Fund sui 750 miliardi di euro, stabiliti dalla proposta von der Leyen. Chi ha ragione vince sempre». Altri leader nell'ultima notte si sarebbero accontentati di 700 miliardi, sfiancati dalle trattative in corso da venerdì. Mentre Orban, di fronte ai socialisti scandinavi che lo attaccano dandogli dell'anti-democratico, a un certo punto sbotta: «Vabbé, questo Consiglio europeo non sta portando a nulla. Io me ne vado via. E vediamoci un'altra volta». Viene gelato dal resto della compagnia: «Non se ne parla proprio». E si continua a negoziare sul filo del baratro.

L'ultimo round comincia con una cena. Il menù lo decide personalmente il presidente Charles Michel: «Mangiamo leggero o non ce la facciamo». E così, per evitare che eventuali pesantezze di stomaco producano malumori e rigidezze politiche, ai 27 leader vengono somministrati: crema di carote, filetto di merluzzo alla sauce vierge e una delicata torta alla spuma di limone. E a tavola, dove si sorseggia un po' di vino bianco, non sono tanto le cifre di prestiti e sussidi che dominano la discussione quanto le condizionalità che si vorrebbero applicare ai Paesi considerati più carenti dal punto di vista liberale, non solo all'Ungheria ma anche alla Polonia. «O correzione democratica o niente soldi», taglia corto Macron. Il mediatore Michel consiglia di sfumare i toni. Poi ci si alza da tavola e ci si avvia nel finale di battaglia.

Verso le 2 di notte, ognuno con la mascherina nera riposta nel taschino, Conte e Rutte vogliono parlarsi ancora una volta a quattro occhi ed è qui che il premier olandese - come aveva anticipato alla Merkel - comincia a cedere sul «freno d'emergenza». Gli sherpa italiani gli portano i testi dei trattati europei in cui si dice che nessun veto specifico di un singolo Stato può bloccare decisioni comuni, ovvero l'Olanda non può disquisire sulla possibilità di altri a usare i fondi di ricostruzione. E' il tema che ha diviso Conte e Rutte in queste giornate. Rutte batte finalmente in ritirata. Conte a penna modifica il testo di quello che sarà l'accordo e fa sparire la parola «obbligo» sostituendola con la locuzione «potrebbe»: e si parla del freno d'emergenza. Che non dovrà scattare per forza - come voleva l'olandese - ma semmai.

ULTIME RAFFICHE

Si va verso l'intesa. Il Quirinale viene costantemente informato dei progressi. Con Gualtieri a Roma il premier è in contatto continuo. Il viceministro Amendola parla più volte con i vertici del Pd. E intanto Macron - il più scatenato - tenta di fare bingo, propone di trattare per introdurre una clausola che consentirebbe d'impegnare subito una parte dei fondi che verrebbero poi rimborsati retroattivamente dagli Stati che li hanno usati. Sarebbe la quadratura del cerchio, significherebbe che non -dalla prossima primavera 2021 ma da subito l'Italia può usare il bazooka appena caricato. Ma la notte è troppo breve e l'urgenza di chiuderla troppo impellente e dunque «evitiamo di mettere nuovi ostacoli», dicono quasi tutti i 27 al presidente francese.

Si avvicina l'alba, Rutte ha ottenuto se non altro di essere riconosciuto come il capofila di un'altra idea di Europa, meno solidale, poco ambiziosa (e si spera minoritaria), ed è lui a stemperare le tensioni. Chiede al presidente Michel: «Perché non parliamo ancora, così battiamo il tempo di durata del consiglio europeo di Nizza e superiamo ogni record?». A quel punto prende la parola Conte, e Rutte per la prima volta lo guarda bonariamente, prima di esclamare appena l'altro ha finito di parlare: «Mannaggia, record non raggiunto. Noi abbiamo discusso per 92 ore, venti minuti in meno che a Nizza. Ma ora andiamo via, siamo tutti stanchi». E poteva andare peggio.

