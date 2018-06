Le migliori università del mondo: il Mit supera Harvard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOÈ il Massachusetts Institute of Technology (Mit) la migliore università al mondo per il settimo anno consecutivo, superando Harvard, che ha detenuto questo ambito titolo per sei edizioni. In Italia il miglior ateneo è il Politecnico di Milano mentre nella sfida tutta inglese per la prima volta Oxford supera Cambridge. La conferma arriva dalla quindicesima edizione del QS World University Rankings. Il rapporto è stato pubblicato ieri da QS Quacquarelli Symonds, società globale di consulenza specializzata nell'analisi del settore...