Mascherine, sprechi e smaltimento. Soprannominate mutande per via del doppio elastico, continuano a far discutere le mascherine prodotte da Fca e distribuite nelle scuole con il logo della presidenza del Consiglio dei ministri. Puzzano di catrame, è la lamentela. Così i bambini non le usano, i genitori comprano le mascherine chirurgiche, quelle col marchio di Palazzo Chigi finiscono nelle immondizie. A proposito: come si smaltiscono? «Io a casa avrò una decina di confezioni che non so dove buttare, se mi dicono le riporto all'ex ministro Azzolina. Mi piacerebbe che Zaia ne indossasse una di prova: i bambini devono tenerla su per cinque o otto ore».

L'uso continuativo della mascherina in luoghi chiusi è fondamentale per prevenire la diffusione del virus. È quindi necessaria anche a scuola, nonostante costituisca un notevole sacrificio per i ragazzi. Altro discorso riguarda la qualità del prodotto che, per le scuole, è realizzato dallo Stato e non dalla Regione. Il Veneto, nel caso delle mascherine così come delle siringhe per il vaccino, si è approvvigionato per conto proprio, sempre con materiali certificati di prima qualità. Su queste mascherine scolastiche si sono udite in effetti parecchie critiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA