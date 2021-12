LE MANOVRE

VENEZIA Secondo La Stampa pareva ormai tutto fatto per oggi: un vertice tra Giovanni Toti e Matteo Renzi per dare vita al grande centro. Invece non solo l'incontro non si terrà, ma sul futuro di Coraggio Italia trapelano anche frizioni tra il governatore della Liguria e il co-fondatore Luigi Brugnaro. Al centro del duello la posizione di Italia Viva e il ruolo di Marco Marin.

LE INDISCREZIONI

Ma andiamo con ordine. Tutto comincia con le indiscrezioni secondo cui, in queste ore, sarebbe stato in programma un faccia a faccia tra Toti e Renzi per definire un nuovo progetto modello Margherita: una serie di petali, dalla formazione totiana Cambiamo, alla renziana Italia Viva, passando appunto per la brugnariana Coraggio Italia, con l'aggiunta di Idea di Gaetano Quagliariello e Noi di centro di Clemente Mastella. Alla vigilia del presunto appuntamento, arriva però la smentita dei renziani, stando a cui non è prevista alcuna riunione, soprattutto non su questi temi, sui quali però Toti vorrebbe comunque continuare a lavorare. Proprio dal suo entourage viene infatti precisato che c'è stato «qualche messaggio su WhatsApp nei giorni scorsi, ma nulla più» e che «se ne ragionerà semmai dopo le feste».

La lettura data dall'Ansa è che per ora la gara si gioca tra Senato e Camera, dove gli emissari degli schieramenti cercano di capire se ci siano le condizioni per unificare i parlamentari in vista della scadenza del Quirinale e sulla partita della legge elettorale o di un eventuale rimpasto di governo, in modo da far pesare in modo determinante le forze centriste in queste sfide. Si gioca però anche un'altra partita nella partita, cioè all'interno di Coraggio Italia, dove a sei mesi dalla fondazione e dopo due mancate omologazioni dello statuto, molti nodi verrebbero al pettine. Secondo l'agenzia, i 7 rappresentanti a Palazzo Madama risponderebbero totalmente a Toti, mentre alla Camera la situazione sarebbe più composita: 8-9 deputati sarebbero di stretta osservanza totiana, 4-5 sarebbero i brugnariani e i restanti sarebbero i fuorusciti da Forza Italia, guidati da Marin, i quali «propenderebbero per la linea Toti». Risulta invece al Gazzettino che i mariniani siano fedelissimi di Brugnaro, il quale sognerebbe di mettersi alla guida di un partito nazionale che corre da solo verso le elezioni, un desiderio giudicato velleitario da Toti che preferirebbe un percorso di successive aggregazioni di forze.

LA REPLICA

In serata è lo stesso primo cittadino di Venezia a puntualizzare la sua posizione: asse con Marin e punzecchiatura per Toti. «L'idea di Coraggio Italia afferma è nata a casa mia con l'onorevole Marco Marin a cui, anche in questa occasione, rinnovo la piena stima, prima di tutto come amico di cui mi fido completamente e poi anche come capogruppo alla Camera». Non è escluso che sia stato proprio Brugnaro a far saltare il confronto con Renzi, di certo il fucsia rivendica il merito di aver lavorato con l'ex azzurro («Grazie al suo impegno e alla sua tenacia») per costituire «un gruppo alla Camera e una componente anche al Senato assieme a tanti deputati e senatori, coinvolgendo, fin dalla fase costituente, anche i gruppi di Cambiamo! e Idea con gli amici Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello». Precisa però il presidente di Coraggio Italia: «Ora leggo dai giornali che forse qualcuno ha in mente altri percorsi e ovviamente aspetterò di averne eventualmente conferma dai diretti interessati. Ovviamente, se le indiscrezioni fossero vere, mi dispiacerebbe ma non mi farebbero scomporre. Assieme a Marco Marin e al nostro gruppo continuerò a costruire il nostro progetto nazionale con ancora più entusiasmo e Coraggio». Come a dire: se Toti vuole dialogare con Renzi, faccia pure, ma il piano nato a Venezia va avanti.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA