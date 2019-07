Le mamme difendono l'imam violento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPIEVE DI SOLIGO (TREVISO) «Non lo faceva per fare male, ma per educare». I genitori dei piccoli alunni della scuola di Corano del centro islamico di Pieve di Soligo difendono l'imam Faruk Omar. Non bastano le denunce delle insegnanti delle elementari che si sono accorte dei lividi, dei dolori al petto, delle difficoltà respiratorie (e delle crisi di pianto o degli attacchi di vomito) che presentavano alcuni bambini quando arrivavano in classe al mattino. E nemmeno i riscontri dei carabinieri, che hanno registrato e filmato le...