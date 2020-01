IL CASO

PADOVA Tra il negozio, la pasticceria e il campetto accanto alla parrocchia, si sussurra perfino che don Marino abbia sul petto un tatuaggio dedicato ad una vecchia fiamma. Accuse, pettegolezzi, insinuazioni sulla presunta amante ma anche sul coinvolgimento di altre donne. Tutto sfocia nel grande calderone di San Lorenzo di Albignasego, dove lo scandalo della parrocchia padovana si è trasformato in una vera faida di paese. Da una parte gli accusatori, dall'altra i difensori. In mezzo il sacerdote e sullo sfondo lettere velenose, volantini anonimi e fiaccolate serali.

Partiamo dalle certezze. Don Marino Ruggero, 54 anni, si trova sotto processo canonico per aver violato «l'obbligo di celibato» mettendo in atto «comportamenti non conformi allo stato clericale». Lo ha comunicato la Diocesi di Padova parlando di «segnalazioni avvalorate da prove». In Curia sono arrivate almeno 15 mail spedite da diversi fedeli. Ora dagli ambienti ecclesiastici padovani iniziano ad emergere i dettagli di quelle lettere. «Don Marino Ruggero è una persona ipocrita. Non è un buon esempio e c'è chi sta soffrendo molto per il suo comportamento» scrive il 10 settembre una donna. «Mi chiedo con che coraggio possa predicare ai fedeli» aggiunge un'altra signora. A settembre lo scandalo doveva ancora scoppiare ma la miccia era già accesa. Covava sottoterra.

IL COINVOLGIMENTO

L'inchiesta della Diocesi di Padova è partita da queste lettere, accompagnate da alcune presunte prove inviate dagli stessi fedeli. Non ci sarebbe stata una sola possibile amante. Tra luglio e settembre sono infatti partite da San Lorenzo ulteriori segnalazioni sul coinvolgimento di altre donne e su altri comportamenti definiti «poco chiari e poco professionali». Si fa riferimento ad un rapporto privilegiato con una seconda parrocchiana («i due passavano anche molto tempo da soli in Canonica e questi atteggiamenti erano visibili anche dai genitori che portavano i figli all'asilo») e ad un «viavai di donne in canonica la domenica pomeriggio, notato con sospetto da chi si trovava in patronato per guardare le partite. Tutto è stato riferito alla Diocesi». Lo raccontano gli accusatori, sospirando: «Se la Curia padovana ha atteso alcuni mesi per procedere probabilmente è perché stava raccogliendo eventuali prove».

IL PERSONAGGIO

Il prete, dimessosi da parroco il 2 gennaio, ha reagito ricordando di aver denunciato la sparizione dei registri parrocchiali («Volevo migliorare la gestione dei conti e forse ero diventato scomodo») e dicendosi pronto a «fare i nomi dei preti pedofili». Per questo il pm Roberto Piccione ha aperto un fascicolo convocandolo in Procura. Il processo canonico e l'indagine della magistratura però non sembrano spaventarlo, visto che su Facebook continua a togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Ieri ha postato una foto di Vasco Rossi accompagnata dalla frase: «Odiare io? No. Non mi piace perdere tempo a pensare a certe persone, preferisco occuparlo ad amare quelle che valgono».

Bordate e prese di posizione che vanno a condire una figura già discussa negli anni passati per la sua partecipazione ad un provino del Grande Fratello e per alcune pubbliche esternazioni sul «problema dei rom» e a favore della legittima difesa. Più di qualcuno commenta con sarcasmo anche il suo attivismo sui social: la foto pubblicata con l'ex modella di Playboy Francesca Lukasik non poteva certo passare inosservata.

LA DIFESA

Chi lo difende, però, non sembra curarsi troppo delle maldicenze. Nonostante l'appello del Consiglio pastorale ad «evitare manifestazioni di piazza e altro clamore» domani sera alle sette per le vie della frazione andrà in scena una fiaccolata silenziosa per chiedere l'immediato ritorno del sacerdote. «Ma quale amante - sostiene l'altra schiera di fedeli -, Don Marino è vittima di un complotto perché ha messo le mani sui conti economici parrocchiali». Tra volantini e lettere anonime, in paese girano anche fotomontaggi fantasiosi. In primo piano Jessica Fletcher, la protagonista della serie tv la Signora in giallo, e don Matteo. Sullo sfondo la chiesa di San Lorenzo.

Gabriele Pipia

