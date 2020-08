IL FOCUS

ROMA Il governo ha pronte le nuove istruzioni per ottobre, dopo che oggi dovrebbero essere varati il nuovo Dcpm e le linee guida per prolungare le misure anti-Covid. Nella peggiore delle ipotesi legate a una eventuale recrudescenza della pandemia in autunno, non ci sarà un altro lockdown, tipo quello dell'11 marzo che, come si è visto con la pubblicazione dei verbali riservati del Cts avrebbe potuto partire prima, ma con chiusure territoriali o di specifiche attività.

«In queste ore stiamo ultimando le linee guida generali per la ripresa di ottobre. E' stato un lungo lavoro dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute: il documento è arrivato ieri (mercoledì 5, ndr) al Cts e lo manderemo alle Regioni nel giro di poche ore. E' l'orizzonte con cui affrontare la fase della ripresa», ha annunciato ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell'informativa al Senato sui provvedimenti di attuazione delle misure anti-Covid, ricordando che il tema era stato oggetto di un'interrogazione dei senatori della Lega Nord. In questo documento che è una sorta di manuale di istruzione, preparato dall'Istituto superiore di sanità e girato al Comitato tecnico scientifico, poi inviato alle Regioni, verrebbero impartire indicazioni rispetto ad ottobre. La casistica prevede una verifica costante dei posti letto di terapia intensiva liberi delle strutture ospedaliere, il suggerimento di fare scorta di farmaci e di sistemi di protezione Dpi nel caso dovesse esserci una domanda straordinaria e localizzata, assicurare l'addestramento del personale, rafforzare il sistema di tracciamento.

IL CTS DEL 25 AGOSTO

Allo stesso tempo, qualora aumentassero i casi positivi, la raccomandazione è di intervenire con chiusure ristrette su specifici settori produttivi interessati dal focolaio o su determinati territori. Mai più, invece, prevedere lockdown generalizzati in tutta Italia: del resto dai verbali del Cts di febbraio emerge la sollecitazione degli scienziati alle chiusure appena possibili ma limitate alle zone rosse. E l'altra sollecitazione riguarda l'attenzione verso gli asintomatici, specie dopo la fresca scoperta che 1,482 milioni di cittadini hanno avuto contatto con i positivi.

Fino a ferragosto potrebbero esserci 1-2 riunioni del comitato di esperti ancora da fissare. Il 25 invece il Comitato tecnico scientifico ha già in calendario una riunione con argomenti-chiave legati alla riaperture delle scuole e l'esame della situazione epidemiologica che potrebbe avere ripercussioni sulle varie attività. Ma, come si erano espressi già nel lontano 28 febbraio, rimanendo inascoltati, la loro raccomandazione non dovrebbe cambiare: chiusure territoriali in funzione dell'indice RT superiore a 1,2. Mai più blocchi totali. Su questo gli scienziati puntano i piedi. E comunque la riunione di fine mese vuole iniziare a monitorare la scuola, dove ieri è stato firmato il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico da metà settembre.

Nello schema il Ministero dell'Istruzione si impegna a costituire un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, in modo da richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e numero verde; modalità di accesso con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi; igienizzazione degli spazi, fino all'impegno politico per il superamento delle classi pollaio, con l'intenzione di avviare un iter normativo per affinché venga fissato un tetto massimo sul numero di alunni nelle classi. Altra previsione è la riduzione dell'accesso ai visitatori. Infine l'impegno da parte del Ministero dell'Istruzione a superare, con riferimento anche all'utilizzo dell'organico aggiuntivo da emergenza Covid, entro l'inizio delle lezioni, i vincoli normativi che ostacolano la sostituzione del personale docente e Ata assente, al fine di evitare lo smembramento delle classi.

Rosario Dimito

