Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAROMA Vaxzeveria, il vaccino antiCovid di AstraZeneca, è sicuro ed efficace. Tuttavia da oggi in Italia e in buona parte dell'Europa, in via precauzionale e per decisione esclusiva di alcuni governi dell'eurozona, si raccomanda di somministrarlo solo agli over60 (o agli over55 come nel caso della Francia).Una decisione, questa della restrizione nell'uso del farmaco, che però lascia qualche dubbio. Più che sull'opportunità della...