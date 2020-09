LE LINEE GUIDA

BRUXELLES I governi dovranno inviare alla Commissione i piani per la ripresa e la resilienza entro fine aprile 2021, però sono «incoraggiati» ad anticipare a metà ottobre la presentazione dei documenti preliminari, che potranno essere chiusi nella loro versione definitiva, appunto, entro aprile. È questa l'indicazione dell'esecutivo Ue che ha pubblicato orientamenti, principi e numerosi dettagli per la preparazione delle manovre anticrisi che i governi stanno predisponendo per utilizzare i 750 miliardi del programma Next Generation. Non ci sono correzioni nel calendario europeo: prima arriveranno i piani nazionali a Bruxelles, prima si concluderà la preparazione dell'operazione antirecessione, prima cominceranno ad affluire i fondi. La prima tranche del fondo per la ripresa e la resilienza, il perno dell'intera operazione Ue, scatterà nella prima metà 2021: si partirà con un prefinanziamento del 10% del contributo previsto. Secondo i dati pubblicati dalla Commissione europea dal questo fondo l'Italia riceverebbe in sovvenzioni 65,456 miliardi di cui 44,724 miliardi per progetti 2021-2022 e 20,732 miliardi per impegni relativi al 2023. Su tale base, il prefinanziamento per l'Italia da questo fondo sarebbe di 6,5 miliardi. È una parte del tutto: in totale la quota di aiuti per l'Italia è circa 209 miliardi di cui 81,4 in sussidi e 127,4 in prestiti. Il fondo per la ripresa e la resilienza è il pilastro principale, il resto degli aiuti sarà canalizzato attraverso altri pilastri tra cui React Eu e Just transition fund.

Le linee guida mettono nero su bianco principi, dettagli, vincoli temporali, che costituiscono le condizioni in base alla quali la Commissione valuterà i piani con i progetti di investimento e delle riforme. Da un lato dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali Ue: si farà leva su economia digitale e verde, il 37% della spesa dovrà essere dedicata a progetti pro clima, il 20% per la riconversione digitale avanzata. Dall'altro lato, dovranno essere coerenti con le raccomandazioni di politica economica e finanziaria strutturale ai vari paesi, la seconda bussola dell'operazione. Ci si baserà su quelle del 2019 e del 2020, che per l'Italia mettevano al centro i fatidici colli di bottiglia che ne hanno frenato la crescita da decenni, tra cui il disfunzionamento della pubblica amministrazione. Sia per gli investimenti che per le riforme i piani nazionali devono comprendere tutti gli elementi necessari per essere valutati: caratteristiche tecniche, obiettivi, costi, analisi d'impatto, normativa necessaria, scadenze. Le riforme devono essere «debitamente argomentate e sostanziate, l'informazione deve essere sia sufficientemente granulare per determinarne gli obiettivi (la sequenza temporale delle riforme va dettagliata) e costituire la base per definire obiettivi e tappe fondamentali chiari, realistici, verificabili». Niente giudizi generici come «proposta legislativa ben sviluppata, discussioni con le parti sociali a buon punto», bensì indicazioni chiare come «nuovo sistema informatico pienamente operativo, legge approvata dal parlamento, accordo con le parti sociali raggiunto». Solo «una volta completati i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano di recupero e resilienza, lo Stato presenterà alla Commissione una richiesta per l'erogazione del sostegno finanziario». Ciò vale per le tranche successive alla prima, costituita dal prefinanziamento.

LA MODERNIZZAZIONE

Amplissima la sfera degli interventi di riforma possibili, ma Bruxelles mette l'accento sulla modernizzazione e l'efficienza della pubblica amministrazione che in questa operazione avrà un ruolo centrale. Si va dalle politiche sociali alle finanze pubbliche, alla tassazione; si citano espressamente la riduzione del cuneo fiscale, l'allargamento della base impositiva, le tasse verdi, il contrasto dell'evasione, tutti terreni su cui la pressione di Bruxelles sull'Italia è costante. I costi degli investimenti e delle riforme devono essere plausibili, commisurati all'impatto atteso su economia e occupazione, tracciabili, verificabili, comparati rispetto al passato, validati da organismi pubblici indipendenti. Come si vede i principi di riferimento delle politiche perseguite sono molto larghi, le maglie per metterli in pratica molto meno.

