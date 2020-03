Le lezioni nelle scuole e negli atenei sono sospese dal 27 febbraio e lo resteranno almeno fino al 3 aprile. Cosa fanno a casa i ragazzi per sei settimane? «Un po' studiamo grazie alle piattaforme telematiche, ma il rischio è che finiamo per appiattirci su noi stessi, annoiandoci sui nostri divani», riconosce il trevigiano Tommaso Biancuzzi , coordinatore della Rete degli studenti medi del Veneto, che insieme all'Unione degli universitari di Verona, Padova e Venezia hanno invece deciso di non fare gli sdraiati. Così è nata Serve una mano?, catena di solidarietà a cui solo ieri hanno aderito 80 aspiranti volontari sparsi nelle varie province, per dare supporto a chi si trova in difficoltà. Spiega il 22enne di Montebelluna, iscritto a Lettere a Padova: «Ci sono molte persone che, in questo momento, non sono nelle condizioni di fare le cose più basilari. Parliamo di pensionati, ma anche di persone immunodepresse e di altre categorie, che non possono fare la spesa o andare in farmacia in quanto sono ad alto rischio di contagio. È giusto che noi giovani facciamo la nostra parte per tenere insieme i pezzi in un momento di emergenza nazionale. Si va avanti solo insieme».

Da questo punto di vista, Rete e Unione prendono nettamente le distanze dal coordinamento studentesco che nei giorni scorsi aveva rivendicato il diritto di continuare le attività di aggregazione (e dunque di assembramento) nei centri sociali. «Quel tipo di risposta non ha senso afferma Biancuzzi perché ognuno di noi deve cercare di stare il più possibile a casa, per non mettere in pericolo la salute propria e altrui. Infatti noi stessi usciremo per aiutare chi ha bisogno, ma con la massima cautela e rispettando le regole». I ragazzi gireranno con mascherina, guanti e disinfettanti, in contatto con la Protezione Civile e con la Croce Rossa. Aggiunge al riguardo Piero Notarnicola, coordinatore degli universitari per Padova: «Costruiamo reti sociali, con prudenza ma anche con la consapevolezza che siamo una comunità. Il rischio di non reggere è alto: da soli non bastiamo. Speriamo che altri, associazioni e singoli, decidano di mettersi in gioco insieme a noi». Per richiedere assistenza nel fare la spesa o nello svolgere alcune commissioni è attivo il numero 320 9424104.

