LE LETTERE

PADOVA «Sono una cattolica convinta e cerco sempre di vedere il lato buono delle cose, ma devo ricredermi visto il comportamento tenuto da don Marino Ruggero e non riesco più ad assistere ad una sua messa. Conosco (...) e sta soffrendo molto per questa situazione e per il comportamento di (...) nei suoi confronti. Speravo che la Curia prendesse una decisione forte». I nomi citati e omessi per motivi di privacy sono quelli della presunta amante di don Marino e del suo compagno. La lettera, scritta all'ora di pranzo di martedì 10 settembre 2018, è una delle tante spedita alla Diocesi di Padova tra luglio e settembre. Lo stesso giorno un'altra donna scrive che «(...) sta vivendo una situazione a dir poco invivibile con il comportamento immorale di (...). Speravo, vista la gravità della situazione, si potesse trovare una soluzione seria nei confronti di don Marino, che a questo punto non merita nemmeno l'appellativo di Don».

NEL FASCICOLO

Sono le 12.08 quando una parrocchiana va all'attacco: «Don Marino Ruggero è una persona ipocrita che si fa beffa della fede della sua comunità. Non è un buon esempio e c'è chi sta soffrendo molto per il suo comportamento. Ma la Chiesa vuole insabbiare tutto». Il destinatario della mail è il vicario generale Giuliano Zatti, figura di enorme peso della Diocesi di Padova e uomo fidato del vescovo Cipolla. Cinquanta minuti dopo, alle 12.58, dalla stessa frazione parte un'altra mail rivolta allo stesso indirizzo. Il mittente è diverso ma il tenore è lo stesso: «Don Ruggero è una persona ipocrita e mi chiedo con che coraggio possa predicare ai fedeli. La Curia vuole insabbiare tutta la storia».

Sono alcune delle carte che vanno a comporre il fascicolo su cui il Tribunale ecclesiastico sta procedendo nei confronti di don Marino. «Il processo canonico - ha spiegato nei giorni scorsi Tiziano Vanzetto, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico - è formalmente iniziato con la fase istruttoria che comprende la raccolta delle prove». Per un primo esito ci vorranno alcuni mesi, intanto procede parallelamente l'indagine del pubblico ministero della Procura di Padova Roberto Piccione. Dopo la bordata di don Marino («Sono pronto a fare i nomi di preti padovani pedofili, gay e che sono stati con donne che hanno abortito») il pm ha aperto un fascicolo e lo ha convocato per ascoltarlo.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

