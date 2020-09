LE INDICAZIONI

VENEZIA Se e quando emergerà un caso di contagio in una scuola del Veneto, partiranno i tamponi per tutti i contatti, compresi compagni e colleghi dell'alunno o dell'insegnante, ma non scatterà automaticamente la sospensione delle lezioni. È la novità contenuta nelle indicazioni operative per la gestione dei focolai nel sistema dell'infanzia e dell'istruzione, dunque dalle materne alle superiori (mentre è ancora da definire la situazione dell'università), stilate a livello nazionale da un gruppo di lavoro di cui fa parte anche la Regione. «Abbiamo chiesto ai direttori generali la massima attenzione e il massimo rigore nella loro applicazione», annuncia il governatore Luca Zaia, precisando che al momento la prima campanella è confermata per il 14 settembre a Vo', con la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Non spostiamo l'apertura delle scuole, a meno che non ci siano gravi impedimenti che ad oggi non ci sono».

A DOMICILIO O IN CLASSE

All'elaborazione delle linee guida hanno lavorato l'Istituto superiore di sanità (presieduto dal friulano Silvio Brusaferro), i ministeri della Salute e dell'Istruzione, l'Inail, la Fondazione Bruno Kessler di Trento (rappresentata da Stefano Merler, componente del comitato tecnico scientifico veneto), l'Emilia-Romagna e il Veneto (con Francesca Russo, Michele Mongillo e Michele Tonon). Il documento prescrive le azioni da intraprendere a partire dal momento in cui uno studente, un docente o un bidello manifesta sintomi sospetti o febbre superiore a 37,5 gradi.

Se il malessere insorge a domicilio, i genitori avvisano la scuola che l'alunno resterà a casa, così come l'operatore scolastico comunica la propria assenza dal lavoro per motivi di salute con certificato medico.

Se invece il soggetto si sente male a scuola, indossa la mascherina chirurgica e, nel caso sia minorenne, viene accompagnato e assistito da un operatore, a sua volta dotato di dispositivo, in una stanza dedicata, in attesa di essere affidato alla famiglia. «È dunque sfatata la leggenda metropolitana sulla sottrazione dei bambini ai loro genitori...», sottolinea Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità. Mentre la persona rientra a casa, scattano le pulizie e la disinfezione degli ambienti e il ricambio d'aria.

LA PRESA IN CARICO

A quel punto comincia la presa in carico da parte del sistema sanitario regionale. Va infatti contattato il pediatra o il medico di base, che fa una valutazione clinica del caso e decide se prescrivere il tampone. «Useremo i test rapidi, in modo da completare le procedure entro la giornata», assicura Lanzarin.

Se il risultato è positivo, il dottore lo segnala al Servizio di igiene e sanità pubblica, che avvia l'indagine epidemiologica, la tracciatura dei contatti e dispone l'isolamento o la quarantena di quelli stretti. I referenti Covid individuati nel Sisp e nella scuola collaborano fra loro, in modo da rendere disponibile l'elenco degli alunni, degli operatori scolastici e di tutti coloro che sono entrati in contatto con il caso confermato nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi. «Nessuno stop automatico alle lezioni: è l'Ulss a valutare e indicare l'eventuale misura in base alla situazione, le altre azioni di sanità pubblica da intraprendere, gli interventi di sanificazione straordinaria e l'informazione alle famiglie», rimarca l'assessore. Per il rientro in comunità bisogna attendere la guarigione clinica e la conferma molecolare, attraverso due tamponi negativi a distanza di 48 ore, con attestazione del pediatra o del medico.

Se invece l'esito del test è negativo, il soggetto resta a casa fino alla guarigione clinica e può rientrare a scuola solo con un certificato medico che attesta la conclusione del percorso diagnostico e terapeutico raccomandato. Nota a margine: in caso di assenza per motivi che non riguardano il Covid, lo studente viene riammesso in classe solo con l'autodichiarazione del genitore.

LE SAPONETTE

Nel frattempo continua lo screening dei 95.000 docenti del Veneto, con le saponette fornite dal Governo. Finora sono stati effettuati 32.000 controlli e 481 sono risultati positivi. «Ma questo non vuol dire che si tratti di insegnanti contagiati puntualizzano Zaia e Lanzarin in quanto l'esito deve ancora essere confermato dal tampone e ci aspettiamo di trovare un'incidenza dell'1,5-2%». Al momento sarebbe proprio questa, ma occorre attendere la controprova.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA