LE INDICAZIONI

VENEZIA Responsabili, coesi e solidali nel seguire le disposizioni ministeriali. Non è il momento di discutere su quanto viene chiesto, ma di applicare le indicazioni date. Un fronte comune per i sindaci di Venezia, Padova e Treviso ieri impegnati in Consigli comunali e riunioni di giunta fino all'incontro in Prefettura della serata. Certo non hanno gradito non essere stati coinvolti, e nemmeno avvisati, del provvedimento di isolamento che il governo aveva previsto per le città da loro governate. Informazioni apprese dai giornali nella serata di sabato quando ha iniziato a circolare la bozza del nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri sulle misure di contenimento del coronavirus.

INGRESSO FORZATO

«Una condivisione con il territorio era doverosa, siamo noi che dobbiamo rispondere alle richieste dei nostri cittadini» attacca il leghista Mario Conte alla guida di Treviso e presidente di Anci Veneto. Convinto che Treviso non avesse i requisiti per entrare nella cosiddetta zona rossa, confortato in questo dalle indicazioni sanitarie regionali, richiama in ogni caso tutti i suoi cittadini alla responsabilità e a seguire alla lettera quanto chiesto. «Grazie ad un grande lavoro di prevenzione su una popolazione di 900mila residenti siamo fermi a 124 contagi e 4 persone in terapia intensiva, il nostro inserimento nell'area dell'isolamento è quindi forzato - prosegue - dobbiamo però capire la ratio di queste decisioni: arginare la diffusione. Quindi dico ai miei cittadini di seguire tutte le indicazioni che ci vengono date, perché prima si esce da questa situazione e prima si riparte». Consapevole delle ricadute che questi provvedimenti avranno sul tessuto economico. «Il peso che dovranno sopportare le nostre imprese è alto - conclude il sindaco - la situazione è pesante rischiamo di trovarci con cittadini sani e aziende fallite». E per facilitare il più possibile gli spostamenti già da oggi è disponibile nel sito del Comune di Treviso l'autocertificazione che bisogna compilare per uscire dalle zone dell'isolamento per motivi di lavoro, oltre che per urgenze e motivi di salute.

INVITO AI COLLEGHI

Stempera il clima con una battuta - «il coronavirus ha decretato l'inizio della città metropolitana» - il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per poi tornare subito serio e invitare in un video su Twitter i colleghi sindaci di Padova e Treviso ad un incontro «per affrontare il tema che coinvolge le nostre comunità: possiamo ripartire più uniti e più amici». Fronte unito, quindi, malgrado i differenti schieramenti politici. L'obiettivo è infatti supportare le comunità coinvolte dal decreto del Governo che ingessa in entrata e uscita le tre città venete. «Continueremo con il nostro clima fiducioso e rispettoso della circolare del governo e daremo la massima collaborazione - prosegue Brugnaro - nel decreto vengono precisate le cose che noi qui a Venezia già facevamo, siamo contenti che sia confermata una linea prudenziale». E dopo aver invitato i cittadini ad adeguarsi alle prescrizioni sanitarie ad essersi impegnato a dare massima diffusione ai contenuti del decreto, il sindaco di centrodestra chiede «anche a commercianti ed esercenti di attenersi ai consigli».

LETTERA AI CITTADINI

Il sindaco di Padova Sergio Giordani dopo aver criticato le modalità della comunicazione - «è impensabile che i sindaci assumano informazioni così decisive dai giornali» - richiama i sui cittadini all'obbedienza. «Adesso viene prima la salute, vengono prima i nostri anziani e le persone più fragili - ha scritto in una lettera l'esponente di centrosinistra - chiedo a tutti di non sottovalutare la situazione e di attenersi alle misure adottate. Attualmente hanno dei margini di incertezza, ma sono certo che nelle prossime ore saranno rese più chiare dal Governo come da precisa richiesta anche mia, oltre che di tanti sindaci e dei governatori regionali». L'appello è poi rivolto agli anziani «spieghiamo loro che si devono proteggere ed evitare se possibile spostamenti» e ai giovani affinché «evitino assembramenti, rispettino le regole e siano prudenti». Al Governo, invece, «deve essere chiaro che le misure messe in atto avranno un forte impatto sulle famiglie e sul nostro sistema ed è quindi necessario che lo Stato ci sia vicino con azioni precise e da subito».

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

