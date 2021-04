Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INDAGINIVENEZIA Per la polizia non ci sono dubbi. Nadia De Munari ha riconosciuto i suoi assassini. Ed è, probabilmente per questo che è stata uccisa nella sua camera da letto nelle prime ore del giorno, forse tra le 3 e le 4 della mattina di mercoledì scorso. Ma c'è di più: secondo il vescovo della cittadina di Chimbote, nel centro nord del Perù, Monsignor Ángel Francisco Simón Piorno, la missionaria 50enne vicentina di Schio...