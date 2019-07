CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIVENEZIA L'ipotesi di reato, per la Procura, è chiarissima: rischio di naufragio. Su chi debba risponderne lo chiariranno le indagini. Ma al momento chi rischia di finire sul registro degli indagati è il comandante della Costa Deliziosa, che con la laguna in tempesta ha cercato di far uscire la sua nave da Venezia, ma si è ritrovato sospinto dal vento a ridosso di Riva dei Sette Martiri, salvato dallo schianto solo dalla forza dei rimorchiatori che hanno deviato il grattacielo galleggiante. Il fascicolo per l'incidente sfiorato di...